MB WAY: quanto pode enviar e receber?

Apesar de ser usado por milhões de utilizadores, as regras do MB WAY suscitam dúvidas. Assim sendo, recorde os limites associados às transferências por via da aplicação móvel.

O MB WAY alterou o limite das transferências, sendo possível receber até 5000 euros por mês, num máximo de 50 operações, e enviar até 2000 euros.

Segundo o jornal ECO, a aplicação da SIBS já tinha feito a alteração, em setembro do ano passado, mas esta não tinha sido divulgada.

De ressalvar que, apesar desta alteração nos limites do MB WAY, os bancos podem, individualmente, alterar o limite disponível para os clientes.

Com um aumento dos limites, importa prestar atenção redobrada às burlas. Os especialistas recomendam que os utilizadores recorram à aplicação móvel da SIBS apenas caso saibam como funciona.

Segundo o relatório do Observatório de Cibersegurança de 2024, referente ao ano anterior, citado pela imprensa, as burlas através de aplicações de pagamento ocupavam o sexto lugar no ranking das denúncias feitas ao gabinete de cibercrime da Procuradoria-Geral da República.

