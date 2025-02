Until Dawn em breve num cinema perto de si

Until Dawn, um dos jogos de culto mais emblemáticos e mais icónicos do universo Playstation vai chegar em breve aos grandes écrans. Venham saber mais.

Until Dawn é daqueles jogos que fica na memória. Um dos jogos mais emblemáticos do ecossistema Playstation que, quando saiu, em 2015, cedo se tornou num jogo de culto e que veio, de certa forma revolucionar as mecânicas de títulos de survival horror.

Um jogo que combinava um enredo bastante cativante que, com uma escolha de posicionamento de câmaras bastante cuidado e apresentando uma jogabilidade muito bem pensada, conseguiu criar um ambiente fantástico de terror e suspensa. Um verdadeiro jogo de culto que, ficou de tal forma na memória de todos os que o jogaram que, passados 9 anos (no ano passado) viu o relançamento para a Playstation 5.

E nós, no Pplware tivemos a oportunidade de experimentar esse "novo" Until Dawn para a Playstation 5. Um momento marcante e repleto de nostalgia mas também, de surpresa. Surpresa pelas várias novidades técnicas que a equipa da Supermassive Games implementou neste novo lançamento.

Mas Until Dawn não se fica por aqui e, este ano, está previsto o lançamento de um filme sobre o jogo. Fantástico!

Em ano de 10º aniversário, e em colaboração com o realizador e produtor David F. Sandberg (Annabelle: Creation, Lights Out) e com o argumentista e produtor Gary Dauberman (It, saga Annabelle, A Freira Maldita), a equipa criativa da Supermassive trabalhou arduamente para adaptar Until Dawn para o grande écran.

O principal objetivo desta adaptação foi honrar o espírito do videojogo original, especialmente a sua mecânica de decisões com caminhos ramificados e consequências letais, enquanto maximiza o entretenimento e o terror para os espectadores.

Embora a história do filme se passe no mesmo universo do videojogo, já está confirmado que não se trata duma simples adaptação direta. O filme apresenta novos personagens e um enredo completamente original. Os fãs do videojogo sabem que em Until Dawn nada é o que parece, e o filme procura manter essa incerteza até ao final. A ligação entre os eventos do filme e os do videojogo promete surpreender os espectadores e levantar novas questões.

Um elemento chave que conecta os dois projetos é Peter Stormare, que interpreta o Dr. Hill no videojogo e regressa para aprofundar o seu papel nos eventos do filme. Esta exploração do personagem proporcionará novos detalhes intrigantes para os fãs, criando um vínculo único entre a narrativa do jogo e a história do filme.

O filme estará disponível nos cinemas no final do ano.