OpenAI obtém mais de 6 mil milhões de dólares em novos financiamentos

A mudança estratégica da OpenAI para se tornar uma entidade com fins lucrativos revelou-se altamente eficiente, garantindo um financiamento de 6,6 mil milhões de dólares. Esta mudança elevou a avaliação da OpenAI para 157 mil milhões de dólares.

Que empresas participaram nesta ronda de financiamento?

De acordo com um relatório do The Wall Street Journal, este financiamento ficou marcado como o maior negócio de capital de risco da história!

A Thrive Capital, liderada por Joshua Kushner, desempenhou um papel fundamental nesta ronda de financiamento com um investimento significativo de 1,25 mil milhões de dólares. Outros atores importantes, como a SoftBank, a Nvidia, a Fidelity Management e a Microsoft, o maior investidor anterior da OpenAI, também contribuíram para esta iniciativa de financiamento histórica.

Curiosamente, apesar das negociações, a gigante tecnológica Apple não participou nesta ronda de financiamento, o que indica uma potencial mudança na sua estratégia de investimento para empreendimentos de Inteligência Artificial (IA).

OpenAI não para de crescer

Para além dos ganhos financeiros, o chatbot de IA ChatGPT da OpenAI demonstrou um crescimento notável, contando agora com 250 milhões de utilizadores ativos semanais e 11 milhões de utilizadores pagos. Este aumento do envolvimento dos utilizadores suscitou discussões no centro da OpenAI sobre potenciais aumentos do preço das subscrições.

Estão em curso planos para aumentar a taxa de subscrição mensal do ChatGPT para 22 dólares até ao final do ano e potencialmente para 44 dólares nos próximos cinco anos, refletindo a sua crescente utilidade e valor no mercado.

A evolução da OpenAI de uma empresa sem fins lucrativos para uma empresa com fins lucrativos sublinha a sua ambição de impulsionar a inovação da IA comercialmente, atraindo simultaneamente um investimento substancial dos principais intervenientes do setor.

À medida que continua a expandir a sua abordagem centrada nos produtos, a OpenAI mantém-se na vanguarda do avanço da IA para diversas aplicações em todo o mundo.

Leia também: