Quanta energia gastam as maiores empresas tecnológicas do mundo?

As gigantes tecnológicas têm - hoje e cada vez mais - um papel importante na vida de todas as pessoas, ainda que de forma discreta. Para alimentar tudo aquilo que elas oferecem, é consumida uma quantidade abismal de energia, que foi calculada e comparada.

No sentido de ilustrar a escala do consumo de energia das gigantes tecnológicas, a equipa da BestBrokers analisou o consumo anual de eletricidade das dez maiores empresas tecnológicas por capitalização de mercado que divulgam publicamente os seus valores de consumo de energia.

A empresa calculou, também, quanto é que estas empresas gastam em eletricidade todos os anos e com que rapidez poderiam cobrir essa fatura utilizando as receitas de um único dia.

Quanto tempo demoram as empresas a pagar o seu consumo de eletricidade?

De acordo com a análise, três das empresas tecnológicas analisadas poderiam cobrir todos os seus custos anuais de eletricidade com menos de um dia de receitas: Apple, Nvidia e Broadcom.

A liderar este grupo está a Apple, que consumiu 3487 gigawatts-hora de eletricidade durante o seu ano fiscal de 2023.

Com base na taxa de eletricidade comercial dos Estados Unidos de 0,131 dólares por quilowatt-hora em junho de 2024 (dados da Energy Information Administration do país), isso equivale a uma conta de eletricidade de 456,8 milhões de dólares.

A receita da Apple de 1,1 mil milhões de dólares por dia, em média, permite-lhe cobrir estes custos em apenas 10 horas e 26 minutos de funcionamento.

O consumo de eletricidade da Nvidia aumentou para 613 gigawatts-hora no ano fiscal de 2024, acima dos 497 gigawatts-hora do ano anterior. Esse salto, em grande parte impulsionado pela aposta na Inteligência Artificial, elevou a sua conta de eletricidade para 80,3 milhões de dólares.

Com a sua receita média de 166,9 milhões de dólares por dia, a Nvidia pode liquidar os seus custos anuais de energia em apenas meio dia de operação.

Da mesma forma, a Broadcom consumiu 417 gigawatts-hora de eletricidade em 2023, o que se traduz em 54,6 milhões de dólares em despesas de eletricidade. Mas com um rendimento médio diário de 98,1 milhões de dólares, a empresa pode liquidar a sua fatura de eletricidade em cerca de 13 horas.

Conforme os dados apresentados no gráfico, a Google enfrenta a maior conta de eletricidade entre as gigantes de tecnologia analisadas. Em 2023, a empresa usou 25.307 gigawatts-hora de eletricidade, um aumento em relação aos 21.776 gigawatts-hora registados em 2022. Isso elevou os custos de eletricidade do Google para 3,3 mil milhões de dólares.

Mesmo com uma conta tão grande, a receita média diária do Google de 842,2 milhões de dólares significa que ela pode cobrir as suas despesas de energia em pouco menos de quatro dias.

A maior parte da utilização de eletricidade da Google no último ano fiscal foi consumida pelos seus centros de dados, segundo a empresa responsável pela análise.

Algumas tecnológicas consomem mais energia do que países inteiros

Em alguns casos, as empresas consomem tanta ou mais eletricidade num único ano do que países com populações na ordem dos milhões.

Por exemplo, o consumo de eletricidade da Samsung, de 29.956 gigawatts-hora no seu último ano fiscal, está quase ao mesmo nível do consumo anual de energia de nações inteiras como a Irlanda e a Sérvia, cada uma consumindo cerca de 31.000 gigawatts-hora, de acordo com os últimos dados da Energy Information Administration dos Estados Unidos.

A empresa responsável pela análise detetou que 131 países e territórios, incluindo o Equador (28.000 GWh) e a Eslováquia (26.000 GWh), consomem separadamente menos energia por ano do que a Samsung.

O que poderia ser feito com esta energia?

Para colocar este consumo de eletricidade em perspetiva, a análise procurou perceber o que mais poderia ser alimentado com a energia que as empresas utilizam num único ano.

De acordo com a EV Database, citada pela equipa, um automóvel elétrico médio consome cerca de 0,191 quilowatts-hora por quilómetro e pode percorrer aproximadamente 379 quilómetros com uma carga completa. Isto significa que a bateria de um veículo elétrico médio contém cerca de 72,4 quilowatts-hora de energia.

Se considerarmos o consumo de eletricidade da Samsung de 30 terawatts-hora do ano passado e o dividirmos pela capacidade de uma bateria média de veículos elétricos, isso é energia suficiente para carregar totalmente 413,8 milhões de veículos elétricos. Esta quantidade de energia poderia, também, carregar 125 vezes cada veículo elétrico nos Estados Unidos.

No final de 2023, existiam cerca de 3,3 milhões de veículos elétricos nas estradas americanas. Por conseguinte, carregar todos estes veículos uma vez exigiria aproximadamente 238,8 milhões de quilowatts-hora de eletricidade.

Numa perspetiva doméstica, os 30 terawatts-hora de utilização de eletricidade da Samsung em 2023 poderiam alimentar 2,8 milhões de casas nos Estados Unidos durante um ano inteiro.

Esta estimativa baseia-se no consumo médio de energia de um agregado familiar americano de cerca de 29 kWh por dia, ou cerca de 10.585 kWh por ano, de acordo com a Energy Information Administration.