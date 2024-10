Quanto custa à Apple produzir o novo iPhone 16 Pro Max? O valor vai surpreender

A Apple criou um novo burburinho no mercado dos smartphones no dia 9 de setembro, ao apresentar a série iPhone 16. Dos vários modelos presentes, o iPhone 16 Pro Max destaca-se naturalmente, sendo o modelo mais apetecido. Agora, uma análise veio mostrar quanto custa à Apple produzir o novo iPhone 16 Pro Max e o lucro que tem. O valor surpreenderá.

Quanto custa produzir o iPhone 16 Pro Max?

Os novos modelos do iPhone 16 foram alvo de críticas e aprovação pelas suas especificações técnicas e os seus preços também geraram debates. Agora, foi revelado o custo dos componentes e da montagem do iPhone 16 Pro Max, esclarecendo quanto lucro a Apple obtém em cada unidade vendida.

Embora a Apple não tenha introduzido uma mudança significativa de design em comparação com o seu antecessor, foram feitas melhorias importantes ao resolver os problemas da série iPhone 15. Além disso, um novo botão do obturador, que não estava presente nos modelos anteriores, está agora presente neste modelo.

No caso do iPhone 16 Pro Max, o custo de fabrico foi estimado em 485 dólares pela empresa de estudos TD Cowen, o que não é muito superior ao do iPhone 15 Pro Max, que era de 453 dólares. Isto apesar do ecrã maior e da bateria maior, ou do novo botão de controlo da câmara. Há ainda o SoC A18 Pro, mais rápido que foi desenvolvido desde o início com o Apple Intelligence em mente.

Apple tem margem bruta de 59,6% em cada venda

Na verdade, os componentes mais caros do iPhone 16 Pro Max são o ecrã maior de 6,9 ​​polegadas e o kit de câmara Tetraprism, ambos com um ligeiro aumento de preço em comparação com o iPhone 15 Pro Max. A nova tecnologia de memória LPDDR5X é também mais cara do que o antecessor, assim como a memória de armazenamento.

O novo botão sensível à pressão do Camera Control custa muito mais e esta é a menor das preocupações deste valor total. O preço destes botões no iPhone 16 Pro Max é de 19 dólares, elevando a margem bruta da Apple no seu flagship de 2024 para a impressionante marca de 59,6% em cada venda deste modelo.

No entanto, é importante salientar que este custo é baseado exclusivamente nos componentes do dispositivo. Os investimentos em investigação e desenvolvimento, os salários dos funcionários e as despesas de loja não estão incluídos neste cálculo. Por isso, a margem de lucro bruto não deve surpreender.