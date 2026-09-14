Grok de Elon Musk chega ao Copilot da Microsoft: eis o que muda!

A Microsoft anunciou que os modelos de Inteligência Artificial (IA) Grok, da xAI de Elon Musk, passam a estar disponíveis no Copilot, alargando ainda mais uma parceria que já cobre o GitHub Copilot, o Copilot Studio e as aplicações do Office.

Foi o próprio Satya Nadella que confirmou a novidade, no dia 12 de setembro, dando as boas-vindas aos modelos de IA Grok, da empresa xAI de Elon Musk.

Numa publicação no X, o diretor-executivo da Microsoft citou uma publicação da Microsoft 365 a detalhar que os modelos Grok estão a ser lançados no Copilot dentro do Word, Excel e PowerPoint, começando por um grupo restrito de clientes inscritos no programa Microsoft Frontier.

Do outro lado, Elon Musk não deixou passar a oportunidade de reagir, partilhando o anúncio com uma mensagem simples: "Grok disponível no Microsoft Copilot."

Segundo a Microsoft, o Grok não estará disponível para os clientes Frontier na União Europeia, na Associação Europeia de Comércio Livre nem no Reino Unido durante esta fase.

Uma parceria que se tem reforçado

A aproximação entre a Microsoft e a xAI tem vindo a intensificar-se ao longo de 2026, em várias frentes:

Em fevereiro de 2026, o modelo Grok 4.1 Fast foi disponibilizado no Copilot Studio, para programadores nos Estados Unidos, focado em raciocínio rápido, geração de texto, janelas de contexto alargadas e utilização de ferramentas .

. Em agosto, o GitHub Copilot passou a suportar o Grok 4.6 nos planos Pro, Pro+, Max, Business e Enterprise.

nos planos Pro, Pro+, Max, Business e Enterprise. Entre junho e julho, a xAI lançou add-ins dedicados para as principais aplicações do Office através do Microsoft Marketplace: PowerPoint, Word, Excel e Outlook.

Os add-ins de PowerPoint, Word e Excel são gratuitos para utilizadores do Microsoft 365, enquanto o do Outlook está reservado a subscritores pagos do X ou do SuperGrok.

Já em maio de 2026 estavam disponíveis conectores para o Outlook Mail e Calendar, Microsoft Teams, SharePoint e OneDrive, permitindo automatizar fluxos de trabalho através do Grok Bot.

Com esta expansão, o Copilot deixa de ser um produto construído quase exclusivamente à volta da tecnologia da OpenAI, juntando-se ao Grok um leque de modelos que os utilizadores podem escolher consoante a tarefa.