Nova Renault Trafic elétrica: 470 km de autonomia e carregamento ultrarrápido

A Renault está a reforçar a sua aposta no mercado das carrinhas elétricas com a nova Trafic Van E-Tech electric. O modelo foi apresentado na IAA TRANSPORTATION 2026 em Hannover, no âmbito da estratégia da marca para o mercado europeu de veículos comerciais. Destaque para a autonomia, carregamento rápido e forte componente tecnológica.

A nova Trafic elétrica oferece mais de 470 km de autonomia WLTP, embora a homologação final ainda esteja pendente. Em utilização urbana, a Renault estima que a autonomia possa aproximar-se dos 690 km, permitindo, em determinadas condições, vários dias de utilização sem necessidade de recarregar.

Renault Trafic elétrica: Carregamento de 280 km em apenas 20 minutos

Um dos principais argumentos da nova carrinha é a utilização de uma arquitetura elétrica de 800 V. Segundo a Renault, será possível recuperar até 280 km de autonomia em apenas 20 minutos num carregador rápido.

Em utilização urbana, esse valor poderá chegar aos 380 km.

A bateria tem uma capacidade de 81 kWh e o sistema elétrico apresenta uma eficiência superior a 90%.

A Renault estima ainda que o custo total de utilização possa ser até 10% inferior ao de uma carrinha equivalente com motor de combustão.

A nova Trafic Van E-Tech electric estreia uma das grandes apostas tecnológicas da Renault: a arquitetura Software Defined Vehicle (SDV). A plataforma utiliza o CAR OS, um sistema baseado em Android desenvolvido em parceria com a Google.

A carrinha oferece até 5,8 m³ de volume de carga, uma capacidade de carga útil de até 1,3 toneladas e capacidade para rebocar até 2 toneladas. Pode transportar três europaletes e dispõe de 53 cm de altura de carga. A altura de 1,89 metros permite também o acesso a muitos parques de estacionamento subterrâneos, enquanto o diâmetro de viragem de 10,3 metros pretende facilitar as manobras em ambientes urbanos.

Energia para equipamentos no local de trabalho

A nova Trafic elétrica poderá também funcionar como fonte de energia. A tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) permite alimentar equipamentos diretamente através da bateria da carrinha, algo particularmente útil em obras ou outros trabalhos realizados fora das instalações.

A Renault prepara ainda uma solução ePTO, destinada a equipamentos que necessitem de maior potência.

A partir de 2027, a Renault pretende lançar o programa Renault uptimize, que utilizará dados dos veículos e inteligência artificial para ajudar a gerir manutenção, carregamentos, consumo, rotas e comportamento de condução.

A nova Trafic Van E-Tech electric será produzida em França, na fábrica de Sandouville. A versão inicial será uma carrinha de carga, estando previstas versões chassis-cabina e cabine dupla para 2027.

Galeria de imagens da nova Renault Trafic elétrica