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Preço do gasóleo dispara e já leva quase 10% do salário médio em Portugal

· Motores/Energia 39 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Realista says:
    14 de Setembro de 2026 às 11:10

    Tal nunca tinha acontecido na história da humanidade, a culpa é dos painéis solares.

    Responder
  2. Filipe says:
    14 de Setembro de 2026 às 11:10

    Agradeçam ao Senhor Trump que começou uma guerra e agora está entalado nela e não sabe como sair dela…

    Responder
    • daniel says:
      14 de Setembro de 2026 às 11:17

      e o que as tv dizem?

      Responder
    • Realista says:
      14 de Setembro de 2026 às 11:18

      Sim, a culpa é do Trump e não de um país que usa como moeda de troca uma mercadoria que tu precisas, para que possam continuar a desenvolver o seu sistema de misseis balísticos e continuar a aterrorizar os países vizinhos… sendo que o regime é apoiado pela Russia.

      De facto a culpa é do Trump.

      Responder
      • Ze says:
        14 de Setembro de 2026 às 11:25

        Mas a mercadoria é de quem?? o estreito sao aguas territoriais de quem? Se outros podem desenvolver armas, porque este país nao pode tambem? Quem é que aterroriza a palestina, libano, siria? é também este pais?? não existem aqui maus e bons meu caro!!!! por sinal esse tal pais nao é como o outro tal da america do sul, que podem la chegar, retirar quem manda e ser considerado tudo NORMAL..

        Responder
        • Realista says:
          14 de Setembro de 2026 às 12:04

          A mercadoria é deles, agora o problema é que TU queres desesperadamente aquilo que eles possuem, e portanto tens que negociar com regimes ditatoriais, que são apoiados pela Rússia.

          Relembro que o que eles pretendem é desenvolver armas não para a defesa mas ofensivas mas para desestabilizar a região, pois estamos a falar de um sistema de misseis intercontinentais…

          Também te recordo que Síria teve uma revolução popular que pretendia acabar com o regime, mas tal foi impedido pela Russia em 2011.

          Assim como a Russia tem contingentes militares no Líbano, para além destes países albergarem e treinarem as milícias terroristas como o Hamas e dissidentes que vão causar conflitos na Palestina.

          Se as tuas intenções são perpetuar e incentivar regimes ditatoriais, estas no bom caminho…

          Responder
      • Max says:
        14 de Setembro de 2026 às 11:45

        Não é. O Trump já veio dizer que a culpa é da Ucrânia por estar a atacar refinarias russas, mas já pediu a Zelenski para acabar com isso ,-)
        Os trumpistas não se enxergam mesmo.

        Responder
      • Eu says:
        14 de Setembro de 2026 às 11:47

        Oh realista, tu não acertas uma na realidade.
        Andas embriagado pela conversa do teu patrão. Também te prometeu 5000 dólares, para seres ingénuo?

        Responder
      • PorcoDoPunjab says:
        14 de Setembro de 2026 às 12:09

        Realista, que país é que aterroriza os países vizinhos, e não só? O Irão não é, certamente.
        Que país ataca qualquer país sem aviso, apenas e só porque quer?
        Não é o Irão, pois não?
        Que país tem armas atómicas à socapa, que não permite a sua inspecção?
        Não é o Irão, pois não?
        Que país está a fazer uma limpeza étnica? É o Irão?

        De facto, a culpa é do Irão.
        Onde já se viu uma coisa destas, terem o atrevimento de se defenderem de ataques cobardes da Judiaria?
        Pensavam que era outra Venezuela? Enganaram-se redondamente.
        Queriam controlar o petróleo Iraniano para condicionar a China? Pois é… saiu o tiro pela culatra.
        Eu é que devia ser o Xi.
        Enchia o Irão com todas as armas mais avançadas que a China tivesse.
        Ordem 1, eliminar tudo o que atacasse o Irão, fosse de onde fosse.
        Fazer ali uma grande limpeza….

        Sim, de facto a culpa é do Irão… Onde já se viu uma coisa destas, quererem armas para se defenderem? Não podem.
        Quem pode ter armas são os bons, que somos nós, claro…

        Já reparou, mas aposto que é só coincidência, que todos os países onde os EUA levam a democracia aka bombas, têm petróleo?
        Mas por certo é só uma enorme coincidência..

        Os regimes Sauditas, Qatari, Emirados e etc, são 100 vezes mais rígidos e controladores que o Irão.
        Mas disso não fala vc…
        Vá, vá lá para a madrassa.
        Bons fumos….

        Veja isto…. https ://cnnportugal.iol.pt/podcast/furia-epica/foi-ao-irao-cheio-de-preconceitos-e-encontrou-uma-sociedade-onde-pessoas-vem-ter-connosco-temos-a-mania-de-que-somos-hospitaleiros-mas-somos-umas-bestas-comparados-com-eles/20260518/6a073084d34e28842c84149f

        É da CNN, das suas bandas. Aproveite e fique hoje menos ignorante do que ontem.

        Escusa de agradecer.

        Noblesse Oblige

        Responder
        • JL says:
          14 de Setembro de 2026 às 12:22

          Se não fosse por algo que tanto precisamos, estavam literalmente a cag.r para o regime iraniano…

          Responder
        • Realista says:
          14 de Setembro de 2026 às 14:36

          O Irão não está em conflito com ninguém se ignorares:

          – EUA;
          – Israel;
          – Jordão;
          – Arábia Saudita;
          – Oman;
          – Emirados Arabes Unidos.

          E se ignorares que dá abrigo ao grupo terrorista Hezbollah (que atua no Líbano), o Hamas (Palestina), A Jihad Palestina (Palestina), Os Houthi (Iemen), e outras 6 organizações deste género pode-se dizer que o Irão não causa conflito nenhum.

          Para além disso o problema não é os países serem bombardeados terem petróleo, o problema é os países que possuem petróleo QUEREM usar esse recurso como moeda de troca para fazerem o que querem e armarem-se até aos dentes: Esse é que é o problema!

          Para além disso convém saberes usar a tua capacidade de auto-crítica: O link que colocas da noticia é simplesmente de alguém que foi ao Irão e foi bem recebido pelos costumes da sociedade… pf.

          Responder
      • Mr. Y says:
        14 de Setembro de 2026 às 12:15

        Aqui não acertaste na real. O Trump estava mais do que avisado que isso poderia acontecer. Ele pensou, ingenuamente, que seria como na Venezuela.

        Responder
        • PorcoDoPunjab says:
          14 de Setembro de 2026 às 12:41

          Mr. Y… Ele não estava errado ao pensar que o Irão seria derrotado ao fim de alguns dias ou semanas.
          O que ele não esperava, nem ninguém pensou, é que os Chineses e Russos se envolveriam activamente na guerra, ajudando o Irão de forma decisiva, quer com inteligência e informação, quer com ajuda militar directa em combustível para os mísseis e armas diversas.

          Por exemplo, o navio de recolha de informações Chinês , Liaowang, foi decisivo, repito, decisivo, na resposta devastadora do Irão às bases dos EUA no Golfo.
          O sistema de GPS Beidou foi tb decisivo na orientação dos mísseis Iranianos até ao alvo.
          Sem esse sistema os mísseis não acertavam nos alvos, que foi isso que aconteceu durante a primeira guerra, em que usavam o GPS americano e os EUA metiam falsas coordenadas e os mísseis caíam ao lado.
          Com o Beidou, que os EUA não podem interceptar, a pontaria é infalível.
          Apanha um avião pelo meio, após centenas de km de viagem… Notável.

          O Irão tem, de facto, um enorme arsenal de mísseis, mas se não tiverem coordenadas correctas para inserir, aquilo é um dildo gigante apenas…

          A ajuda externa Russa e Chinesa é o que mantém o Irão na luta.
          Deviam era, na minha opinião, ajudar mais activamente, tipo o que o ocidente faz na Ucrânia.
          Rebentar com tudo o que fosse EUA na região e deixar a Judiaria a pão e ( pouca ) água.
          Fazer-lhes o que eles fazem aos outros, a ver se gostam.

          Responder
      • Filipe says:
        14 de Setembro de 2026 às 13:45

        Os Trumpistas dão cada cambalhota para justificar o que não tem justificação, o Irão não se meteu com a América foi o contrário foram lá bombardear aquilo tudo, azar do crl maior parte do armamento está em túneis que a América não consegue destruir e a prova é que o estreito está fechado devido a América já que pelo Irão já estava aberto e o petróleo a circular, agora os Americanos é que querem ir mandar para águas que não são suas…

        Responder
    • Morty says:
      14 de Setembro de 2026 às 11:24

      A Europa não quis entrar no conflito, mas vai pagar a fatura na mesma, e talvez pior. 

      Responder
      • Filipe says:
        14 de Setembro de 2026 às 13:47

        Já o vamos pagar de qualquer forma, era o que faltava mandar homens portugueses ou da UE morrer numa guerra que o Sr. Trump iniciou.
        Os americanos que avancem…

        Responder
  3. Zé Fonseca A. says:
    14 de Setembro de 2026 às 11:21

    Esta manhã em Lisboa a realidade era que o combustível estava bem barato, isto a julgar pela quantidade de carros, acidentes, engarrafamentos.

    Responder
  4. Max says:
    14 de Setembro de 2026 às 11:37

    A tabela seguinte apresenta os valores do **gasóleo rodoviário** no primeiro dia com registos conhecidos de cada mês, entre março e setembro de 2026:

    | Dia | Preço c/ Impostos (€/l) | Preço s/ Impostos (€/l) | Valor dos Impostos (€/l) | Impostos / Preço c/ Impostos (%) |
    | ————– | ———————– | ———————– | ———————— | ——————————– |
    | **02/03/2026** | 1,6300 | 0,7903 | 0,8397 | **51,52%** |
    | **06/04/2026** | 2,1310 | 1,2810 | 0,8500 | **39,89%** |
    | **04/05/2026** | 2,0280 | 1,1893 | 0,8387 | **41,36%** |
    | **01/06/2026** | 1,8720 | 1,0314 | 0,8406 | **44,90%** |
    | **06/07/2026** | 1,7950 | 0,9547 | 0,8403 | **46,81%** |
    | **03/08/2026** | 2,0490 | 1,2097 | 0,8393 | **40,96%** |
    | **07/09/2026** | 2,1040 | 1,2721 | 0,8319 | **39,54%** |
    Fonte: Gemini Notebook a partir dos valores semanais do Oil Bulletin da UE

    Que não se diga que o governo não cumpriu o que anunciou: manter o valor dos impostos sobre os combustíveis (ISP+IVA) em torno do valor da primeira semana de março: cerca de 84 cêntimos/L no caso do gasóleo.

    Responder
    • Max says:
      14 de Setembro de 2026 às 12:49

      Já agora, ao mesmo preço de custo, se quiserem comparar os valores com Espanha, referentes ao gasóleo. Espanha não seguiu o mesmo critério de Portugal de manter fixo o valor dos impostos. Em março adotou medidas temporárias, como a descida do IVA de 21% para 10%, que nota bem na diminuição do valor dos impostos em abril. A 1 de julho o IVA voltou a ser de 21%, com compensação parcial numa redução de 15 cêntimos no IEH, em julho, que passava a 10 cêntimos em agosto e a 5 cêntimos em setembro (em vez disso, no gasóleo, voltou a ser de 20 cêntimos:

      | Dia | Preço c/ Impostos (€/l) | Preço s/ Impostos (€/l) | Valor dos Impostos (€/l) | Impostos / Preço c/ Impostos (%) |
      | ————– | ———————– | ———————– | ———————— | ——————————– |
      | **02/03/2026** | 1,4411 | 0,8120 | 0,6291 | **43,65%** |
      | **06/04/2026** | 1,8131 | 1,3183 | 0,4948 | **27,29%** |
      | **04/05/2026** | 1,7349 | 1,2472 | 0,4877 | **28,11%** |
      | **01/06/2026** | 1,6489 | 1,1690 | 0,4799 | **29,10%** |
      | **06/07/2026** | 1,5350 | 1,0429 | 0,4921 | **32,06%** |
      | **03/08/2026** | 1,7939 | 1,2321 | 0,5618 | **31,32%** |
      | **07/09/2026** | 1,7955 | 1,3048 | 0,4906 | **27,32%**

      Como anota o sempre prestável Gemini Notebook:
      * **Preços mais baixos:** Em Espanha, tanto o preço sem impostos como a carga fiscal sobre o gasóleo apresentam valores substancialmente inferiores aos registados em Portugal nas mesmas datas.
      * **Carga fiscal menor:** A percentagem de impostos no preço final do gasóleo em Espanha situou-se entre **27,29% e 43,65%**, enquanto em Portugal variou entre **39,54% e 51,52%**.|

      Responder
    • Max says:
      14 de Setembro de 2026 às 13:04

      Correção:
      P: Em Espanha o preço sem impostos é mais alto que em Portugal
      R (Gemini Notebook) **Tem toda a razão.** Analisando os dados dos registos, o **preço sem impostos do gasóleo em Espanha é superior ao de Portugal** em todas as datas analisadas
      A razão pela qual o preço final ao consumidor (com impostos) é mais barato em Espanha deve-se exclusivamente ao facto de a **carga fiscal espanhola ser substancialmente inferior à portuguesa**.

      Responder
  5. Yamahia says:
    14 de Setembro de 2026 às 11:50

    Hoje em dia, quem tem meio depósito em Portugal está rico. Combustíveis ao nível dos que se praticam nos países mais ricos da Europa e salários ao nível dos países mais pobres de África.

    Responder
    • Realista says:
      14 de Setembro de 2026 às 12:05

      Carro a combustão é para ricos… não é novidade nenhuma.

      Responder
    • CarlosF. says:
      14 de Setembro de 2026 às 12:10

      Já tiveste alguma vez em África? E que país de África te referes? É que não sei se sabes África é um continente com muitos países e também têm países ricos. E sim eu estive vários anos em “África”. Comentários destes como dizia o outro, pura demagogia:D

      Responder
    • PorcoDoPunjab says:
      14 de Setembro de 2026 às 12:12

      Yamahia, então somos todos ricos e não sabia.
      É um trânsito que não se pode…
      Até mete nojo.
      Em vez destas subidas da treta que metam logo a 3 euros…

      Responder
    • JL says:
      14 de Setembro de 2026 às 12:15

      Tenho lá gasóleo no tractor, se precisar.

      Responder
      • PorcoDoPunjab says:
        14 de Setembro de 2026 às 12:47

        JL, estou desiludido, um tractor a gasóleo?
        Já viu que está a destruir o ambiente?
        Quando muda para um tractor EV?
        Sinceramente… nunca pensei.
        Eu não preciso.
        Meto sempre 100 euros.
        Mas obrigado pela disponibilidade.
        Agradeço.
        Boas colheitas na horta…

        Responder
        • JL says:
          14 de Setembro de 2026 às 13:17

          Se tenho gasóleo nele e dispenso, é porque não o uso, já pouco mais faz que é cultivar a horta e pouco mais.

          Quando existirem.

          Responder
        • Nao Sejas Fonseca says:
          14 de Setembro de 2026 às 13:55

          PorcoDoPum, estás muito nervoso… Acho que a resposta dele não era para ti lolol. Muita chinesice e comunismo está te a fazer mal. Calma, ainda te dá um treco. Cumps

          Responder
    • Toni da Adega says:
      14 de Setembro de 2026 às 12:43

      Rumo a 2.50€. Infelizmente é o pais que temos, todos os outros países estão imunes a este aumentos.

      Responder
  6. TugAzeiteiro says:
    14 de Setembro de 2026 às 12:01

    Os combustíveis estão a um preço normal… Ora vejamos, alguém reclama? Não vejo manifestações daquelas de parar o país, que aconteciam há décadas. Há menos carros na estrada por causa do preço do combustível? Não… bem pelo contrário! Os preços no supermercado estão cada vez mais altos? Sim… mas também não vejo manifestações sobre isso! Portanto… está tudo bem! Não sei porquê tanto alarido… Nem sei porque razão os Espanhois nos chamam de irmãos… pois não temos nada a ver com eles!

    Responder
  7. Rui says:
    14 de Setembro de 2026 às 13:27

    Falam sempre dos coitados dos trabalhador és ganham um salário médio líquido que ronda pelo que li os 1,380€ mensais e que já é praticamente 10% do valor que absorve do ordenado, então que será do trabalhador que ganha o ordenado mínimo nacional de 930€ que pelos vistos já é muito, para conseguir levar a vida , mas pronto só falam dos coitados que ganham um ordenado médio, desses sim é que tem que se ter pena , tomara eu ganhar um salário médio e estava feliz da vida.

    Responder

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