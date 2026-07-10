OpenAI lança o GPT-5.6: conheça as novidades e tudo o que muda no ChatGPT

A OpenAI surpreendeu o mercado com o lançamento do GPT-5.6, a nova geração do seu modelo de linguagem. Esta atualização traz melhorias na execução de tarefas complexas e introduz uma divisão inteligente de capacidades para diferentes perfis de utilizador.

OpenAI cria família dividida em três variantes distintas

Para responder a diferentes necessidades de desempenho e orçamento, a OpenAI estruturou esta atualização do GPT-5.6 em três versões principais: Sol, Terra e Luna. Esta abordagem permite otimizar a eficiência de acordo com a exigência de cada tarefa, o que garante que o utilizador não consome recursos desnecessários.

A versão topo de gama, batizada de Sol , foi especificamente otimizada para tarefas de elevada complexidade, como programação avançada, investigação científica de ponta, cibersegurança e automação de processos de trabalho. É a escolha ideal para quem necessita de máximo poder computacional.

, foi especificamente otimizada para tarefas de elevada complexidade, como programação avançada, investigação científica de ponta, cibersegurança e automação de processos de trabalho. É a escolha ideal para quem necessita de máximo poder computacional. Por sua vez, a variante Terra foca-se no equilíbrio ideal entre custo e desempenho. Apresentando um custo de operação que é metade do registado na versão anterior, consegue manter uma performance altamente competitiva para tarefas do dia a dia. Trata-se da opção padrão para quem procura eficiência e versatilidade.

foca-se no equilíbrio ideal entre custo e desempenho. Apresentando um custo de operação que é metade do registado na versão anterior, consegue manter uma performance altamente competitiva para tarefas do dia a dia. Trata-se da opção padrão para quem procura eficiência e versatilidade. Por fim, o modelo Luna prioriza a rapidez de processamento e a poupança financeira. Sendo a alternativa mais económica e veloz do catálogo, é ideal para integração em aplicações externas e fluxos de trabalho onde o tempo de resposta imediato e o baixo custo por token são mais importantes do que a profundidade analítica.

Modos especiais do GPT-5.6

A versão Sol destaca-se ainda pela inclusão de duas modalidades exclusivas de processamento denominadas Max e Ultra.

O modo Max concede à IA um período adicional de processamento para rever, validar e estruturar o raciocínio antes de apresentar a resposta.

concede à IA um período adicional de processamento para rever, validar e estruturar o raciocínio antes de apresentar a resposta. Já o modo Ultra coordena de forma paralela quatro agentes distintos para entregar resultados otimizados em frações de segundo, embora exija um maior consumo de tokens.

Outro salto qualitativo tem que ver com a capacidade do sistema para interagir diretamente com sistemas informáticos. O modelo consegue agora interpretar interfaces visuais de computadores e executar ações complexas em ambientes virtuais, aproximando-se do conceito de agente autónomo.

Na área do design e desenvolvimento de software, o GPT-5.6 é capaz de conceber interfaces completas e funcionais a partir de meras orientações textuais. Graças à sua capacidade de inspecionar o resultado visual final, o modelo consegue analisar o código renderizado para detetar e corrigir falhas de design antes de entregar o projeto concluído.

Mais segurança e novas ferramentas para programadores

No campo técnico do GPT-5.6, a API do sistema recebeu atualizações importantes para os programadores de software. A introdução da funcionalidade Programmatic Tool Calling permite que o modelo escreva e corra pequenos programas em memória para coordenar outras ferramentas e tratar dados intermédios.

Adicionalmente, o sistema multiagente permite disparar subagentes em simultâneo para consolidar a informação numa única resposta estruturada.

A segurança também não foi esquecida nesta atualização, com a OpenAI a implementar o protocolo de proteção mais robusto de que há memória na história do projeto. O modelo conta agora com defesas reforçadas contra a manipulação maliciosa, tentativas de exploração de vulnerabilidades em cibersegurança e a replicação de comportamentos abusivos.

A distribuição destas novidades varia consoante o plano de subscrição de cada utilizador. Os membros dos planos Plus, Pro, Business e Enterprise já podem aceder à versão Sol através do ChatGPT, enquanto os utilizadores das modalidades gratuitas e intermédias beneficiam do modelo Terra.

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