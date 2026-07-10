E Porque Hoje é Sexta

O telefone toca e o caseiro atende. Do outro lado, o dono da fazenda pergunta:

- Olá! Estou a ligar só para saber se está tudo bem por aí. Há novidades?

- Bem...

- Então? Aconteceu alguma coisa? Desembucha!

- Sabe... é que o seu papagaio morreu....

- O meu papagaio? O que ganhou o concurso?

- Sim, esse mesmo.

- Ora bolas! E logo aquele bicho que me custou uma fortuna. E de que morreu ele?

- Não temos a certeza, mas talvez de comer carne estragada...

- Carne estragada? Mas quem é que deu carne estragada ao papagaio?

- Ninguém. Foi ele sozinho que se pôs a comer a carne de um dos cavalos que morreram...

- Cavalo? Qual cavalo?

- Um dos seu puros-sangues árabes... Morreram os dois de esgotamento por puxarem a carroça da água durante a noite...

- O quê? Mas qual carroça de água?

- Foi por causa do incêndio...

- Incêndio? Mas houve um incêndio?

- Sim, houve... É que houve uma vela que pegou fogo às cortinas...

- Velas? Então, mas a quinta não tem eletricidade?

- Sim, mas foi uma vela do velório...

- Mas qual velório?

- O da sua mãe... É que ela veio cá sem avisar e eu dei-lhe um tiro, a pensar que era um ladrão...