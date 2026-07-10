E Porque Hoje é Sexta
De repente, passámos de candidatos a campeões do mundo para filhos de Jesus. É por estas e por outras que o futebol é lindo. Vamos para fim de semana com a esperança de que Trump mande repetir o jogo contra a Espanha, mas agora com o treinador de ligações diretas com o além. Bom fim de semana.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v963 [23MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Uma pulga está a apanhar banhos de sol na praia, toda bronzeada, debaixo de um guarda-sol.
Nisto, chega outra pulga, branca e morta de frio. A primeira pergunta-lhe:
- O que aconteceu?
- É que eu quis vir à praia, bronzear um pouco e tal... e então apanhei boleia no bigode de um motociclista que vinha pra cá. Acontece que o gajo veio a 200 km/h e eu quase congelei de frio!
A pulga bronzeada responde:
- Caray....tens de fazer como eu: esconde-te no quarto de banho feminino e quando entrar uma miúda, saltas para a cuequinha dela. Naqueles pelinhos macios, vais viajar quentinha e segura!
No fim de semana seguinte, voltam a encontrar-se na praia: a primeira, bronzeadíssima e a segunda novamente branca e morta de frio.
- E agora, o que aconteceu? Não fizeste como eu disse?
- Claro que fiz. Escondi-me no WC e quando a miúda entrou e baixou a calcinha, eu acomodei-me ali muitíssimo bem e dormi.
— Então, por que razão estás outra vez a tremer de frio?
- Sei lá eu ou o caray.... quando acordei, estava de novo a 200km/h no bigode do motociclista!
O João estava a cortar a relva do jardim quando repara num novo vizinho a mudar-se para a casa do lado. Curioso aproxima-se dele e após as apresentações da praxe, Miguel, o novo vizinho, diz-lhe que é Professor de Dedução Empírica.
João - Dedução Empírica?! Que é isso?
Miguel - Bem, deixe-me dar-lhe um exemplo... Estou a ver que tem uma casota para cães. Deduzo que tenha um cão. Se tem um cão é provável que tenha filhos. Se tem filhos é mais que normal que tenha esposa. Se tem esposa sou forçado a deduzir que é heterossexual.
João - Isso é muito fixe!
Separam-se e João vai conversar com o outro vizinho, Zé, que também tinha reparado na mudança para a casa ao lado.
Zé - Novo vizinho... Que faz ele?
João - É Professor de Dedução Empírica..
Zé - Dedução Empírica?! Que é isso?!
João - Deixa dar-te um exemplo. Tens um cão?
Zé - Não.
João - És panisga...!
Numa estrada, alguns metros antes duma curva, dois frades seguravam um cartaz que dizia "O Fim Está Próximo! Arrepende-te e Volta Para Trás!"
Nisto, passa um carro e eles mostram-lhe o cartaz.
O condutor do automóvel dá uma gargalhada, insulta-os e segue em frente.
Instantes depois ouve-se um grande estrondo para lá da curva.
Diz um dos frades para o outro:
- Olha lá... Se calhar já mudávamos o cartaz e escrevíamos mesmo "A Ponte Caiu", não?
O telefone toca e o caseiro atende. Do outro lado, o dono da fazenda pergunta:
- Olá! Estou a ligar só para saber se está tudo bem por aí. Há novidades?
- Bem...
- Então? Aconteceu alguma coisa? Desembucha!
- Sabe... é que o seu papagaio morreu....
- O meu papagaio? O que ganhou o concurso?
- Sim, esse mesmo.
- Ora bolas! E logo aquele bicho que me custou uma fortuna. E de que morreu ele?
- Não temos a certeza, mas talvez de comer carne estragada...
- Carne estragada? Mas quem é que deu carne estragada ao papagaio?
- Ninguém. Foi ele sozinho que se pôs a comer a carne de um dos cavalos que morreram...
- Cavalo? Qual cavalo?
- Um dos seu puros-sangues árabes... Morreram os dois de esgotamento por puxarem a carroça da água durante a noite...
- O quê? Mas qual carroça de água?
- Foi por causa do incêndio...
- Incêndio? Mas houve um incêndio?
- Sim, houve... É que houve uma vela que pegou fogo às cortinas...
- Velas? Então, mas a quinta não tem eletricidade?
- Sim, mas foi uma vela do velório...
- Mas qual velório?
- O da sua mãe... É que ela veio cá sem avisar e eu dei-lhe um tiro, a pensar que era um ladrão...
Vídeos
Não há cartão? Nem vai ver ao VAR?
Feo accidente 😧😧
Demi Schuurs🇳🇱 chocó con una atajadora durante el dobles de #Wimbledon y las dos cayeron al suelo pic.twitter.com/7RB1MY4x2O
— Iván Aguilar (@ivabianconero) July 8, 2026
E assim se passou uma década
Foi há 10 anos. pic.twitter.com/fFzAgI4itB
— B24 (@B24PT) July 9, 2026
Criminoso tenta escapar à polícia escondendo-se dentro de um frigorífico
Compilação de malucos
Nunca se aproxime de um cavalo com seu potro atrás dele... vai doer!
Never approach a horse with its foal behind it. You're always going to lose! pic.twitter.com/VCQQs4xuvS
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 8, 2026
Uma pizzaria que não tem mãos a medir
Which of the two is hotter? 🔥🤔 pic.twitter.com/8mtMTjASyr
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 10, 2026
Bora curtir de gás este passeio
The shortest race 😳😂 pic.twitter.com/yJGT218VUf
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 8, 2026
Mente perversa... depois são os homens!!!
Que raio tem ela na barriga?
My stomach when I go on a diet pic.twitter.com/FSbgMNR0nQ
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 8, 2026
Tailandesa de 16 anos dá show no America’s Got Talent
No meu tempo era logo falta disciplinar
Luis Enrique desabafou em lágrimas ao falar sobre os seus pais, a sua mulher e os seus filhos
El entrenador español del PSG ha vivido un emotivo momento en la ‘playa de El Rinconín’ de Gijón, que llevará su nombre.
En el discurso de agradecimiento, Luis Enrique se ha echado a llorar hablando sobre sus padres, su mujer y sus hijos. pic.twitter.com/jJJ4rcblyT
— Teledeporte (@teledeporte) July 6, 2026
A incrível capacidade de fazer merd@
🔟haggler, 0⃣finisher He thought being a housewife was easy! pic.twitter.com/xWvIAkAzhQ
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 6, 2026
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