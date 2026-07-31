E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, voltamos com força, antes que os drones atinjam o clímax e explodam toda uma vontade de não fazer nada em águas calmas. Há janquizinhos e pota. Amanha entra a gosto! Bom fim de semana.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v966 [33MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Locutor: - Quem fala?
Ouvinte: - É o Manuel Vicente.
Locutor: - Onde é que você vive, amigo Manuel?
Ouvinte: - Na Amadora!
Locutor: - Escute, amigo Manuel: Veja se consegue ganhar o kit com uma t-shirt e um CD das Doce. Preste atenção à pergunta!
Qual é o país que tem duas sílabas e se pode comer uma delas? Prestou bem atenção? Há um país com 2 sílabas e 1 delas é muito boa para se comer. Tem dez segundos para responder.
Ouvinte: - É CUBA!
Locutor: (mudo por alguns segundos e algumas risadas no fundo)
- Tá certo, senhor Manuel! Vai levar o prémio pela criatividade. Mas aqui na minha ficha estava escrito, como resposta, JAPÃO.
O toino sortudo ia a passear com a namorada, quando ouviram uns empregados de uma obras gritar:
- Oh pá, não a leves a passear, leva-a mas é para um lugar escuro e come a gaja…
O Toino muito envergonhado, segue o seu caminho com a namorada e passam por um parque onde estão vários reformados sentados, que ao vê-los começam às bocas:
- De mãozinha dada com a miúda, devias era levá-la para a pensão e comê-la, maricas!!!
O Toino cada vez mais envergonhado, decidiu-se levar a namorada a casa e despede-se:
- Então até amanhã meu AMOR.
A namorada responde-lhe:
- Até amanhã meu grande SURDO.
Firmino Fonseca, padeiro de profissão, levou a sua esposa, a Mariazinha, ao médico, e diz:
– Doutor, a minha esposa grita demais quando faz amor!
E o médico responde:
- Isso é normal, não há nada de errado. Mas quanto mais alto que ela grita para lhe parecer "anormal"?
e o padeiro responde:
– Doutor, ela grita tão alto, tão alto, que eu até ouço lá da padaria, e ainda são uns bons 500 metros.
Casado há alguns anos e sem conseguir engravidar a mulher, o Zé Cabra vai pedir conselho ao vizinho de cima que é médico.
- Isso é fácil, homem! Compre um bom sabonete, um bom perfume e uma vassoura.
- Como assim?
- Bem, primeiro, dá um belo banho na sua esposa, depois de a enxugar, leva-a para a cama e perfuma-a.
- E para quê a vassoura?
- Ora, homem! Depois de tudo isso, basta bater com a vassoura no teto, que eu vou a sua casa logo de seguida
A D. Beatriz, senhora alentejana, 80 anos, solteira, organista numa igreja da Diocese de Beja.
É admirada por todos pela sua simpatia e doçura.
Uma tarde convidou o novo padre da igreja para ir lanchar a sua casa e ele ficou sentado no sofá, enquanto ela foi preparar um chá.
Olhando para cima do órgão, o jovem padre reparou numa jarra de vidro com água e, lá dentro, boiava um preservativo.
Quando a D. Beatriz voltou com o chá e as torradas, o padre não resistiu tirar a sua curiosidade perguntando o porquê de tal decoração em cima do órgão.
E responde ela apontando para a jarra:
"Ah! refere-se a isto? Maravilhoso, não é? Há uns meses atrás, ia eu a passear pelo parque, quando encontrei um pacotinho no chão. As indicações diziam para colocar no órgão, manter húmido e que, assim, ficava prevenida contra todas as doenças. E sabe uma coisa?
Este ano ainda não me constipei.
Vídeos
Mas que raio é isto? Swing?
They are looking for her in Hollywood
Pretty epic moves! pic.twitter.com/7fZdDChnBf
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 29, 2026
Ela gosta de quê? Não dá para ler aos saltos!!!
I'm trying to read the words on her shirt 😉 pic.twitter.com/FfaZmv7kjz
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 31, 2026
Tal e qual....
It's the same everywhere.
International problem!
Does that happen to you, too? pic.twitter.com/WzyqsZFgpT
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 30, 2026
Glen Hansard deu o último concerto, poucas horas antes do acidente que lhe tirou a vida.
People are saying this was Glen Hansard last night, just hours before the accident that took his life 😢😢 pic.twitter.com/oTcJYxDGnY
— Samsara 🎤🎵🎹 (@SamsaraSings) July 29, 2026
Milhares de migrantes cruzaram sem controle a fronteira entre Marrocos e o enclave espanhol de Ceuta.
🇪🇸🇲🇦 | Miles de migrantes han cruzado sin control la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta.
Desbordadas, las fuerzas del orden han abierto las verjas para evitar movimientos de masas. pic.twitter.com/Fve81uU2bP
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 30, 2026
Barco arde totalmente no rio Tejo. Tripulante foi salvo
Um tripulante de 72 anos foi resgatado pela GNR e transportado para a doca de Algés, sem ferimentos, na sequência de um incêndio na embarcação onde seguia, junto à Cruz Quebrada.
Saiba mais em: https://t.co/sNLOdgCwg4#riotejo #embarcacao #incendio #cruzquebrada #alges #lisboa… pic.twitter.com/Tl7wzT8tMD
— SIC Notícias (@SICNoticias) July 30, 2026
Jogador do Union Saint-Gilloise, Mohammed Fuseini, foi roubado enquanto estava no carro
Bruxelles. L’attaccante dell’Union Saint Gilloise, Mohammed Fuseini, é stato derubato mentre si trovava in macchina. Un gruppo di giovani di origine africana, incappucciati, ha aggredito il giocatore ghanese mentre era nella sua auto, lo hanno estratto dal mezzo e sottratto poi… pic.twitter.com/khpBk8PhLB
— Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) July 28, 2026
A cozinha está cada vez mais divertida... até correu bem
🍳 school holidays post - you NEED to watch this video! 🤭
Took the kids to HanaHana today…. If you’ve been you know about the “egg toss”
Our eldest daughter had a go, and it didn’t turn out great….
If anyone knows this guy - if he has kids please tag him - we’d love to… pic.twitter.com/RSVTcgwfz6
— Ghadah (@Nsrawiah66) July 28, 2026
Só de ver... dá vertigens!
O novo herói americano
Meet the hero! 16-year-old lifeguard Ryder (reportedly Ryder Williams)
This high school student and seasonal Santa Cruz State Parks lifeguard pulled off one of the most incredible rescues of the summer at Seabright Beach on July 25.
A 10-year-old boy was being hammered by… pic.twitter.com/aptY6u0nSb
— Sarah Fields (@SarahisCensored) July 28, 2026
A ganza bateu-lhe forte, mas não foi o que bateu mais forte
This dad comes home and spots his daughter twerking on her cousin 😳 pic.twitter.com/xTkgDurk2P
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) July 29, 2026
O cão trazia os óculos da Meta?
This is the only use I will be accepting for meta glasses from now on pic.twitter.com/njC0FgyzDt
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) July 26, 2026
TITULO
VIDEO
Levava fogo no rabo....
🚨 BREAKING 🔥USA🔥
Moment a "Boeing 777-36NER" cargo plane tail scrapes the runway at Cincinnati Airport
The Kalitta aircraft suffered severe damage, but landed safely after a go-around pic.twitter.com/i7P55Yu8hi
— China HD (@China_hp1) July 24, 2026
Hulk atropela árbitro em pleno jogo
Aqui, o Hulk era perseguido pela arbitragem. No Fluminense, o Hulk está passando por cima dos árbitros. 😂😂😂
Olha o que o Hulk fez com Rafael Claus!
🎥 Premiere pic.twitter.com/l7nFlIQCtS
— Wadson Fernandes (@WadsonAraujo89) July 30, 2026
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