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Chat Control passou no Parlamento Europeu sem que a maioria o quisesse. Como é possível?

· Segurança 5 Comentários

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Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

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  1. PGomes says:
    10 de Julho de 2026 às 16:14

    Os Fascistas tiveram uma vitória bem grande com esta lei.
    Só falta o regresso da PIDE…

    Responder
  2. Alguém dali says:
    10 de Julho de 2026 às 16:44

    Passou por culpa do Bibi e do Trump, aposto…

    Responder
  3. Gonçalo says:
    10 de Julho de 2026 às 16:49

    Boas noticias pelo menos enquanto esta está em vigor não se lembram da proxima versao que essa sim é vergonhosa agora está é praticamente irrelevante. Existem alguma apps sem encriptação mas ninguém as usa portanto

    Responder
  4. Figas says:
    10 de Julho de 2026 às 16:51

    Quem não deve não teme. Privacidade só existe quando não há nada a assegurar, se todos fossem boas pessoas e só quisessem ter a sua intimidade privada. Quando as pessoas se comportam como selvagens, tem de se trocar privacidade por segurança. Não mandem nudes nem falem mal dos outros.

    Responder
  5. Quem pode, pode says:
    10 de Julho de 2026 às 16:53

    “há mesmo quem fale da possibilidade de scanning, ou seja, analisar o conteúdo das mensagens diretamente no dispositivo do utilizador, antes de serem encriptadas” i use Debian btw and a firewall

    Responder

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