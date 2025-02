Depois de França, UE anuncia investimento de 200 mil milhões de euros em IA

Na AI Action Summit, em Paris, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a Europa vai mobilizar 200 mil milhões de euros para o investimento em Inteligência Artificial (IA). A informação surge, após o Presidente francês Emmanuel Macron prometer 109 mil milhões de euros de investimento privado, "nos próximos anos".

Para que "a IA seja uma força para o bem e para o crescimento", a Comissão Europeia anunciou um fundo específico para o desenvolvimento da tecnologia.

Conforme anunciado na AI Action Summit, em Paris, hoje, a Europa vai mobilizar 200 mil milhões de euros, dos quais 20 mil milhões de euros serão atribuídos a gigafábricas de IA. Segundo divulgado, a União Europeia (UE) contribuirá com 50 mil milhões de euros, sendo o restante assegurado por "fornecedores, investidores e indústria".

Para a Comissão Europeia, estas são necessárias para permitir o "desenvolvimento colaborativo" dos modelos de IA mais complexos.

Estamos a fazê-lo através da nossa própria abordagem europeia - baseada na abertura, na cooperação e em excelentes talentos. Mas a nossa abordagem ainda precisa de ser reforçada. É por isso que, juntamente com os nossos Estados-membros e com os nossos parceiros, vamos mobilizar um capital sem precedentes através do InvestAI para as gigafábricas europeias de IA.

Partilhou Ursula von der Leyen.

Em dezembro, a Comissão Europeia tinha anunciado sete fábricas de IA, esperando-se que anuncie as próximas cinco, brevemente.

Conforme avançado pela imprensa, as gigafábricas terão cerca de 100.000 chips de IA de última geração, cerca de quatro vezes mais do que as fábricas de IA que estão atualmente a ser criadas.

O objetivo é que as empresas, incluindo as mais pequenas, possam ter acesso a uma capacidade de computação em grande escala para desenvolvimento.

Estados-membros podem contribuir para este salto europeu em matéria de IA

As gigafábricas financiadas pelo InvestAI procurarão ser a maior parceria público-privada do mundo para o desenvolvimento de uma IA fiável, segundo a presidente da Comissão Europeia.

O financiamento inicial do InvestAI provirá dos atuais programas de financiamento da UE com uma componente digital, como o Programa Europa Digital, o Horizonte Europa e o InvestEU.

Além disso, os Estados-membros podem, também, contribuir, autorizando investimentos a partir dos fundos de coesão existentes.