Teleconsulta Linha SNS 24 vs Teleconsulta: qual a diferença dos dois serviços?

A teleconsulta é uma consulta à distância, que permite a interação e partilha de informação, com registo obrigatório no processo clínico do cidadão. Pode ocorrer em tempo real (síncrona) ou em diferido (assíncrona). Conheça as principais diferenças entre o serviço Teleconsulta Linha SNS 24 e o serviço Teleconsulta.

Atualmente existem dois serviços de teleconsulta que, devido às semelhanças na denominação, podem levar a que os portugueses consideram que são para o mesmo efeito. Mas não.

A Teleconsulta Linha SNS 24 é o novo serviço da Linha Telefónica SNS 24, destinado a utentes que, após triagem, apresentem condições clínicas para atendimento médico à distância. Ou seja, a Teleconsulta Linha SNS 24 só ocorre após a triagem feita pelos profissionais de saúde da Linha SNS 24, com base na avaliação da situação clínica do utente.

Este serviço – Teleconsulta Linha SNS 24 - foi criado em dezembro de 2024 e permite evitar deslocações a serviços de saúde presenciais, mantendo a comodidade, eficácia e segurança. Adicionalmente, permite otimizar os recursos dos hospitais e centros de saúde, sendo necessário que o utente com doença aguda não emergente contacte a Linha Telefónica SNS 24, e após a triagem feita pelos enfermeiros, poderá ser encaminhado para a Teleconsulta Linha SNS 24 (pós-triagem).

O serviço Teleconsulta usa a plataforma “Live”. Trata-se de uma plataforma segura de videochamada, à qual os profissionais de saúde e utentes acedem para realizar teleconsultas em tempo real, no Serviço Nacional de Saúde.

Principais diferenças entre os dois serviços de Teleconsultas

Teleconsulta nas unidades de saúde:

Pode ser marcada pelo utente

O acesso (via App ou Portal SNS 24) requer apenas o agendamento prévio.

Pode substituir uma consulta de rotina entre o utente e o profissional de saúde, ou ser utilizada para todas as consultas que o profissional de saúde considere adequadas para realização à distância.

Pode saber mais aqui.

Teleconsulta Linha SNS 24:

Não pode ser solicitada pelo utente

É agendada pelo SNS 24, após contacto do utente com a Linha Telefónica SNS 24 – 808242424, na sequência de um problema de saúde agudo não emergente

É realizada pelos profissionais de Medicina Geral e Familiar do SNS 24

Não se destina à vigilância de doenças crónicas, renovação de medicação ou avaliação de resultados de exames

Pode saber mais aqui.

O Pplware agradece à Unidade Digital do SNS 24 que nos ajudou a clarificar melhor a diferença entre os dois serviços de teleconsulta existentes em Portugal. Muito obrigado.