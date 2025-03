UE anuncia retaliação contra os EUA com taxas sobre produtos americanos

No sentido de retaliar contra as recentes taxas impostas pelos Estados Unidos da América (EUA), a União Europeia (UE) anunciou, esta quarta-feira, que vai impor taxas sobre produtos norte-americanos.

Depois de o Presidente norte-americano anunciar a entrada em vigor, esta quarta-feira, de uma taxa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, a UE decidiu retaliar, conforme anunciado num comunicado oficial.

Num processo de duas fases, a partir de 1 e 13 de abril, a Comissão Europeia vai findar a suspensão de taxas sobre os produtos dos EUA, que se aplicam, atualmente, a uma série de produtos: barcos, whisky e motos, por exemplo.

Além de acabar com esta suspensão, a UE pretende aumentar o número de produtos taxados; e criar um pacote de contramedidas, após consultar os Estados-membros.

Estão em causa postos de trabalho. Os preços vão subir. Na Europa e nos Estados Unidos. A [UE] tem de atuar para proteger os consumidores e as empresas. As contramedidas que tomamos hoje são fortes, mas proporcionais.

Lamentou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que considera que as taxas impostas pelos EUA são "más para as empresas e ainda piores para os consumidores".

No mesmo comunicado oficial, a UE adianta que as taxas previstas deverão afetar produtos norte-americanos no valor de mais de 26 mil milhões de euros.

Segundo von der Leyen, a UE está disponível para negociações, mantendo-se "firmemente" convicta de que, "num mundo repleto de incertezas geopolíticas e económicas, não é do nosso interesse comum sobrecarregar as nossas economias com direitos aduaneiros".