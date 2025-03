Smartwatches: Apple abranda nas vendas, Huawei assume 2.º lugar e Xiaomi ressurge

O mercado dos smartwatches tem estado a renovar-se com propostas muito interessantes e a oferecer aos utilizadores novas funcionalidades. Ainda assim, e segundo os números, há um abrandamento claro. Aqui, temos agora a Apple abrandar nas vendas, a Huawei a assumir o 2º lugar e a Xiaomi a ressurgir. Conheça o novo cenário.

Apple abranda e Huawei assume 2º lugar

O primeiro dado que se pode extrair dos números partilhados é que pela primeira vez este mercado entrou em queda, com uma queda de 7% YoY. Isto deve-se sobretudo à queda do lado da Apple, bem como ao segmento dos relógios mais básicos ou baratos, que também não receberam grandes melhorias que ajudassem a aumentar as suas vendas.

A Apple continua a manter a sua liderança global no setor dos smartwatches, enquanto a Samsung cresceu 3% ano após ano graças ao lançamento de grandes relógios como o Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch FE.

A Xiaomi está mais uma vez a causar um forte impacto com um crescimento significativo em comparação com 2023. A Huawei também teve um vento favorável graças ao seu catálogo significativo de relógios.

Xiaomi ressurge nas vendas de smartwatches

As restantes marcas perdem terreno, representando 42% da distribuição global, face aos 50% de 2024. Apenas a Apple e a Huawei têm quotas de dois dígitos na percentagem total, sendo que a primeira representa 22% e a segunda, 13%.

Segundo a Counterpoint, a quebra nas vendas da Apple deve-se a uma série de renovações mínimas da série S10 e à ausência do Ultra 3. Ainda assim, na China está a sair-se bem, onde, pela primeira vez, registou o maior número de distribuições, ultrapassando a América do Norte e a Índia em 2024.

A Huawei, a Xiaomi e a Imoo são as que impulsionaram o mercado chinês graças ao seu amplo catálogo de wearables. Estas marcas oferecem modelos mais básicos ou avançados, até aos dedicados às crianças. Também aproveitaram a grande receção destas marcas por parte da população chinesa, pelo que foi um grande ano para os seus interesses.