Há novas falhas de segurança no Chrome e Google pede que o browser seja atualizado

O Chrome é uma das ferramentas mais usadas na Internet. Este browser da Google concentra um número de utilizadores únicos e por isso é um dos focos no que toca à segurança. Esta proposta da Google está agora debaixo de fogo e a gigante das pesquisas pede que todos atualizem o Chrome, para assim eliminarem 5 falhas de segurança graves.

Novas falhas de segurança no Chrome

Uma das principais ferramentas que devemos utilizar para proteger a nossa privacidade quando navegamos na Internet são os browsers. Devemos sempre garantir que estes estão atualizados com a versão mais recente. O Chrome acaba de ser atualizado para a versão mais recente, sem novas funcionalidades, mas corrigindo cinco bugs críticos que os cibercriminosos podem ter explorado recentemente.

São bugs que permitem que os criminosos sequestrem dispositivos, roubem dados pessoais e executem código malicioso. Entre as vulnerabilidades mais prejudiciais estão a CVE-2025-1920 e a CVE-2025-2135, que afetam o motor JavaScript V8 do Chrome e podem permitir a execução de código arbitrário.

Outra falha de segurança é a CVE-2025-2136, que representa um elevado risco de corrupção de memória. Há outra falha, a CVE-2025-2137, que ocorre devido a um problema de leitura de memória que pode levar a uma fuga de dados. Depois, outra vulnerabilidade está relacionada com a GPU que envolve gravações de memória fora dos limites.

Google pede que o browser seja atualizado

Ou seja, se os cibercriminosos explorarem estas vulnerabilidades, poderão contornar os protocolos de segurança, como o acesso às palavras-passe armazenadas e, claro, aos dados pessoais. Embora o browser da Google seja geralmente atualizado automaticamente, por vezes isto não é totalmente verdade e é necessário fazê-lo manualmente no Chrome.

Para verificar se utiliza a versão mais recente do Chrome, clique nos três pontos no canto superior direito da interface. De seguida, na parte inferior, selecione “Ajuda” e depois “Acerca do Google Chrome”. Depois disso, o navegador irá verificar se há atualizações recentes e irá descarregá-las e instalá-las instantaneamente.

Tudo o que deve ser feito é reiniciar o browser para que todas as alterações da atualização entrem em vigor e possa navegar em segurança. A quem estiver a utilizar a versão mais recente, o Google Chrome irá indicar-lhe isso, por isso não se deve preocupar.