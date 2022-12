Top das 100 marcas mais valiosas em 2022

Dada a natureza evasiva das marcas, determinar o valor financeiro de uma marca não é uma tarefa fácil. Apesar da intangibilidade de uma marca, é difícil negar quão eficaz uma marca forte pode ser para impulsionar o resultado final de uma empresa.

Com isto em mente, a Brand Finance assumiu o desafio de identificar as marcas mais valiosas do mundo no seu relatório anual Global 500.

Marcas mais valiosas: Estados Unidos e China dominam. Europa perde relevância

Os nomes sonantes no mercado tecnológico continuam a marcar o mundo em geral. Conforme vamos poder ver, a tecnologia ainda é o segmento que move o planeta. Segundo a Brand Finance, esta classificação mede o valor das marcas, que podem ser consideradas como ativos intangíveis relacionados com o mercado que criam uma identidade e reputação de marca na mente dos consumidores.

A análise mediu os resultados em termos financeiros, calculando o valor da marca para a empresa que a detém.

As mais valiosas destacam-se ano para ano

Com um aumento de 35% desde o relatório do ano passado, a Apple mantém a sua primeira posição no ranking como a marca mais valiosa do mundo, com um valor total de marca de 335,1 mil milhões de dólares. Este é o maior valor de marca jamais registado na história do relatório Global 500, que tem sido publicado todos os anos desde 2007.

Como uma das maiores empresas tecnológicas do mundo, a Apple domina o mercado dos smartphones, especialmente nos EUA, onde mais de 50% dos smartphones em funcionamento são agora um iPhone.

Aqui está uma lista completa das 100 mais valiosas, de acordo com o relatório:

marcas



Depois da Apple, em segundo lugar está a Amazon, com um valor de marca de 350,3 mil milhões de dólares. Na verdade, isto não é surpreendente, considerando que a gigante da tecnologia muitas vezes se encontrou lado a lado com a Apple no ranking e até chegou ao primeiro lugar nas edições anteriores do relatório.

Outra marca que merece destaque é a TikTok. A marca chinesa da rede social teve um aumento de 215% no valor da sua marca de um ano para o outro, tornando-a a marca que teve um crescimento mais rápido em toda a lista.

Entre 2019 e 2021, a plataforma viu a sua base de utilizadores disparar, passando de 291,4 milhões para 655,9 milhões em apenas dois anos. Se este crescimento continuar, o TikTok poderá atingir quase mil milhões de utilizadores até 2025, segundo projeções da Insider Intelligence.

Geografia das valiosas

Ao olhar para onde estas "brands" estão baseadas, vemos que os Estados Unidos e a China respondem por 73 dos 100 principais nomes do ranking. Ainda mais surpreendente - apenas seis países compõem 94% da lista.

O crescimento das empresas chinesas no cenário global reflete-se nesta amostra. Como ponto de comparação, há uma década, apenas seis empresas chinesas figuravam no ranking das 100 melhores da Brand Finance, e nenhuma delas estava entre as 30 melhores em valor de marca.

Curiosamente, os países europeus representam apenas 14% da lista, o que é uma prova de quanto o domínio económico da Europa diminuiu nas últimas décadas.

Na década de 1960, a Europa representava quase um terço do PIB mundial total. Mas em 2017, caiu para 16%. De acordo com uma previsão do Pardee Center da Universidade de Denver, a participação da UE no PIB global deve cair para 10% até 2100.

Claro, se a história nos ensinou alguma coisa, é que muita coisa pode mudar ao longo de um século. Como será um ranking como este nas próximas décadas é uma incógnita.