Tesla planeia lançar o seu robotaxi no estúdio de cinema da Warner Bros, no dia 10 de outubro

Segundo fontes anónimas, a Tesla planeia revelar o seu robotaxi no estúdio de cinema da Warner Bros., na Califórnia.

A Tesla pretende revelar o seu muito aguardado robotaxi num evento no estúdio de cinema da Warner Bros. Discovery, em Los Angeles, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram para não serem identificadas, uma vez que a informação é privada. O lançamento estava previsto para o passado dia 8 de agosto.

Com 29 palcos de som, o estúdio já recebeu filmes e séries, como o Batman e Friends.

Apesar da informação surgir por parte de fontes familiarizadas com o assunto, segundo a imprensa, nem o diretor-executivo da Tesla nem o porta-voz da Warner Bros. responderam aos pedidos de comentários.

À semelhança de outros modelos, como a Cybertruck, o robotaxi da Tesla é uma aposta muito aguardada, por ser diferenciadora, penetrando um mercado que não está, ainda, muito explorado. Apesar de as alternativas estarem a ser desenvolvidas, bem como testadas por algumas empresas, ainda não são uma opção de transporte global.

A par do robotaxi, a Tesla deverá estar a preparar uma aplicação de transporte de passageiros baseada numa frota de robotaxis que não requerem um condutor humano - provavelmente semelhante ao Waymo, desenvolvido pela Alphabet, que detém a Google.

Esperam-se mais pormenores no evento previsto para o dia 10 de outubro, no estúdio de cinema da Warner Bros. Discovery, em Los Angeles.

Esta não é a primeira vez que a Tesla recorre ao estúdio de Hollywood para apresentar algo. Em 2016, demonstrou um produto solar para telhados no estúdio de "Donas de Casa Desesperadas".