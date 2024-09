Cibersegurança para Pequenos Negócios: a nossa experiência com a ESET

A equipa da Pplware tem confiado, ao longo de vários anos, nas soluções antimalware da empresa ESET. Reconhecida pela sua eficácia na deteção de ameaças e pelo baixo impacto nos recursos dos sistemas, a ESET tem sido uma das nossas opções.

Recentemente, tomámos conhecimento do lançamento de uma solução específica para pequenos negócios (SOHO), que estende a proteção a servidores de ficheiros. Decidimos então testar esta solução no Pplware.

Decidimos partilhar a nossa sincera opinião com os leitores, ajudando assim na tomada de decisão de muitos pequenos negócios. É importante mencionar que, embora a ESET ofereça uma solução robusta e eficaz, existem outras opções no mercado que também têm qualidade.

A nossa análise visa fornecer uma visão sobre a nossa experiência, benefícios e eventuais limitações da solução ESET Small Business Security, garantindo que os nossos leitores façam escolhas informadas na proteção dos seus negócios.

Os nossos objetivos

1. Garantir que temos uma solução intuitiva e de fácil gestão, sem necessidade de conhecimentos avançados de TI.

2. Permitir uma utilização da solução em dispositivos pessoais, mas também nos dispositivos da Pplware.

3. Proteger os nossos computadores, smartphones e servidores contra malware e ransomware, e assegurar ainda a máxima privacidade nas nossas atividades.

4. Beneficiar de funcionalidades como VPN, anti roubo, encriptação e gestor de palavras-passe para além do antivírus. Instalação e gestão da subscrição e dispositivos

Após adquirimos a subscrição do ESET Small Business Security na loja online da ESET, basta seguir as instruções recebidas por email. Estas instruções orientam-nos para um website - ESET HOME, onde criamos uma conta. Aqui, podemos facilmente ver e gerir todas as subscrições e os dispositivos onde a proteção (antivírus) está instalada e ter acesso a outras funcionalidades, tais como: Anti roubo, VPN ou gestor de palavras-chave.

Através deste website ESET HOME, fez-se o download da proteção para o portátil, dispositivo móvel e enviou-se remotamente convites, por email, para os outros membros da equipa descarregarem e protegerem os seus equipamentos. Inicialmente, não foi muito claro o motivo pelo qual era necessário criar esta conta, contudo após começarmos a utilizar, percebemos que oferece vários benefícios importantes na gestão da nossa segurança. Sobretudo, porque este portal web é fácil de utilizar e permite de que forma centralizada sejam feitas várias ações que economizam tempo. De frisar que ainda procedemos à instalação da aplicação ESET HOME para iOS, que está bem desenhada.

Proteção dos portáteis

A interface da solução é muito intuitiva e a configuração padrão já vem otimizada com as melhores definições de segurança. No entanto, para aqueles que desejam um nível extra de proteção, há funcionalidades avançadas disponíveis.

Além do antivírus, a solução inclui várias outras camadas de segurança para garantir a proteção completa dos portáteis. Abaixo, citamos algumas das funcionalidades que tivemos oportunidade de explorar e que já conhecíamos:

Firewall integrado que monitoriza e controla o tráfego de rede.

Proteção contra phishing que bloqueia sites fraudulentos ou tentativas de roubo.

Proteção da webcam que impede o acesso não autorizado.

Teclado seguro que protege contra malwares que capturam o que é digitado.

Proteção contra ameaças desconhecidas através de AI e machine learning.

Proteção contra ransomware que evita que dados sejam encriptados e alvo de resgate.

Pagamentos seguros online e acessos bancários privados.

Encriptação que garante máxima segurança de pastas e ficheiros sensíveis.

Outro ponto muito relevante que caracteriza o antivírus é a sua leveza. Apesar de todas as camadas de proteção, o desempenho na máquina onde foi instalado nunca foi afetado, quer na transferência de ficheiros, na inicialização do computador ou nas restantes atividades realizadas. Neste capítulo, as soluções da empresa são realmente muito boas. Além disso, na nossa experiência com a ESET nunca nos deparamis com falsos positivos que acabam por interferir na produtividade e na confiabilidade da solução.

Proteção dos dispositivos móveis

O ESET Mobile Security foi instalado em dois smartphones com sistema operativo Android e são muitas as funcionalidades/tecnologias que partilha com a versão para desktop. Destaque para as funcionalidades de Antivírus, Anti phishing, Anti roubo, Proteção de Aplicações, Bloqueio de Chamadas e SMS, Verificação de Redes WIFI, Filtros de Chamadas e Mensagens, Proteção de Pagamentos Online e acessos Bancários.

Proteção do servidor de ficheiros

Esta novidade é significativa porque, regra geral, soluções com proteção ao nível do servidor estão disponíveis apenas no segmento empresarial, enquanto muitos pequenos negócios procuram soluções mais simples. Para o nosso servidor seguiu-se o processo de instalação através da ESET HOME. Depois de instalado o sistema no servidor reparamos que a interface segue a linha dos restantes produtos e indagamos sobre algumas tecnologias que a solução utiliza, uma delas e que está muito em voga é inteligência artificial, entre outras.

Quanto à compatibilidade com o sistema operativo está disponível para o Microsoft Windows Server 2019 ou versões superiores, requisitos que cumprimos neste caso. O baixo impacto na máquina foi logo sentido, assim que substituiu pelo antivírus ESET Safe Server.

Teste à VPN incluída

Descarregamos o ESET VPN através da plataforma ESET HOME e instalou-se no portátil. No entanto, também é possível obter a aplicação na Google Play Store ou na Apple App Store para dispositivos móveis (Android, iOS). Esta VPN oferece 6 protocolos diferentes, compatíveis com qualquer sistema operativo. Estes incluem opções como WireGuard, TCP ou UDP. Além disso, possui funcionalidades avançadas como o Split Tunneling, que permite escolher quais são as aplicações, IPs e Hostnames que devem usar o tráfego da VPN.

Com mais de 60 localizações disponíveis para ligação, testamos várias delas e a ligação nunca caiu, alcançando sempre ligações rápidas e estáveis. O MAC Spoofing é outra funcionalidade boa, dado que permite que um dispositivo, especialmente desktops, apresentem um endereço MAC diferente para as redes com as quais se conecta. Isto é útil para proteger a privacidade do utilizador e adiciona mais uma camada de segurança.

Esta VPN ilimitada torna-se ainda mais interessante por estar incluída na compra de um plano de segurança bastante completo, dispensando a necessidade de pagar adicionalmente por uma VPN separada. Além disso, o utilizador pode ativar a VPN em até 10 dispositivos, ultrapassando os 5 dispositivos incluídos que adquirir no nosso plano de subscrição.

Gestor de palavras-chave

Existem vários gestores de palavras-passe no mercado, mas utilizar um gestor de um fabricante anti-malware, significa ter toda a suite de segurança de forma integrada e atualizada.

Acedemos à aplicação ou site da ESET HOME e fazemos o download que posteriormente é instalado no browser através de uma extensão. Eu uso o Mozilla Firefox, mas tem compatibilidade para vários browsers, entre eles o MS Edge e Chrome.

Lembre-se sempre de usar um gestor de palavras-chave que mantém todas as suas senhas armazenadas de forma segura e encriptada, protegendo-as contra hackers e acessos não autorizados. O ESET Password Manager possibilita a criação de palavras-chave complexas e únicas para cada uma das suas contas, reduzindo o risco de comprometer várias contas devido à reutilização de senhas.

Outro ponto interessante e comum à maioria dos gestores é a criação, armazenamento e inserção de senhas, economizando tempo e reduzindo o esforço manual envolvido de estar sempre a colocar as passwords. A funcionalidade Secure Me deste gestor é também interessante, dado permite que eu saia de forma remota das minhas contas nos vários browsers que estou a utilizar, mesmo em diversos equipamentos. Para além da componente de 2FA para acedermos às passwords, dá-nos relatórios de segurança sobre quais as senhas ou contas que podem estar comprometidas.

Conclusões

A análise detalhada do ESET Small Business Security revelou ser uma escolha acertada, e temos a certeza que para pequenos negócios e trabalhadores independentes também será. Sobretudo, os que necessitam de uma proteção leve e eficaz para os seus dispositivos e servidor, mas com outros recursos de segurança adicionais.

A atualização para esta nova subscrição trouxe melhorias significativas para nós. Agora, além de protegermos o servidor com uma solução da ESET, beneficiámos de funcionalidades adicionais como a VPN, gestor de palavras-chave, antirroubo e acesso à plataforma de gestão ESET HOME. Esta última simplificou consideravelmente a gestão das subscrições e dispositivos da nossa equipa. São inexistentes os pontos que não achei positivos, quer na experiência acumulada que tenho com a solução, quer nesta análise que partilhei convosco da subscrição.