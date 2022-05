T-90: Rússia perde tanque de guerra altamente sofisticado

Com mais de setenta dias de guerra na Ucrânia, o exército russo tem perdido muitos recursos humanos e também artilharia pesada. De acordo com informações recentes, a Rússia perdeu um dos seus sofisticados tanques de guerra Pyrorv-3, também conhecido como T-90.

O tanque foi destruído num ataque levado a cabo pelas forças ucranianas.

O T-90 é um tanque de guerra desenvolvido pela Rússia. Entrou em produção em 1993, e teve como base um protótipo designado como T-88. O T-90 foi produzido pela Kartsev-Venediktov Design Bureau na Uralvagonzavod em Nizhny Tagil.

Uma unidade do tanque foi destruído na Ucrânia, e na Internet já circulam imagem como se pode ver no seguinte tweet.

Este é mais um grande revés para as forças russas que estão no terceiro mês da sua 'operação militar especial' e que já sofreram perdas significativas como o navio de guerra Moskva.

Mas porquê o tanque de guerra T-90 é tão famoso?

O T-90 M é uma atualização significativa dos tanques T-72 da era soviética e foi equipado com um motor mais potente de 1.300 hp que oferece velocidades off-road máximas de 45 km/h. O tanque oferece uma visão panorâmica de longo alcance com um canal de imagem térmica. As visualizações multicanal tornam o canhão adequado para operação a qualquer hora do dia.

O tanque possui placas de aço adicionais chamadas RELIKT, sistemas de alerta a laser. O tanque tem também proteções específicas contra granadas de propulsão por foguete (RPGs - rocket-propelled grenades) na forma de redes, na parte inferior da torre e na parte traseira.

O T-90M também possui um revestimento especial de material de isolamento térmico, designado de Nakida, que reduz significativamente a visibilidade do tanque na faixa de alcance térmico de rádio, protegendo-o de armas de alta precisão.

Segundo informações, o exército russo tem apenas cerca de 100 tanques T-90M em serviço.