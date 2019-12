Star Wars: A Ascensão de Skywalker estreia hoje em Portugal! No entanto, a sua exibição já foi iniciada noutros países. Nos últimos dias, têm sido encontrados vários sites com malware e esquemas de phishing que usam o novo filme como isco!

São várias as entidades de segurança informática a alertar para os riscos da visualização online deste filme através de streaming ilegal ou torrents.

Com o lançamento de filmes, são muitos os perigos que surgem na Web que podem comprometer a segurança dos internautas. A tentação para encontrar e ver o filme de forma ilegal e gratuita é muita. Contudo, os crackers aproveitam-se desta realidade para realizar as suas manobras maliciosas!

Tendo em conta a popularidade da saga Star Wars, o novo filme que estreia hoje em Portugal está a ter ainda mais impacto que os anteriores. Só este ano, a Kaspersky detetou 285.103 tentativas de infeção em 37.772 utilizadores que procuravam ver gratuitamente os filmes da saga espacial, o que se traduziu no aumento de 10% em comparação com o ano passado.

É típico que os hackers tentem tirar proveito de temas populares que estejam no centro da atualidade, como o Star Wars que é o filme deste mês. Como os atacantes conseguem puxar os websites fraudulentos para os primeiros resultados de pesquisa, os fãs da saga devem estar sempre muito atentos, sendo preferível e mais seguro que desfrutem do filme no cinema.