Precisa de reforçar a cobertura da Internet em sua casa? Comece por aqui

Os problemas na cobertura de rede Wi-Fi em casa são recorrentes. Os routers dos operadores não são dos melhores neste aspeto de cobertura de Internet e a solução passa mesmo por adquirir, por conta própria, um router ou repetidor de sinal.

Isso leva a que, naturalmente, a oferta no mercado seja muito extensa, e hoje apresentamos algumas das soluções mais económicas.

Xiaomi Mi Router 4A Gigabit

O Xiaomi Mi Router 4A Gigabit é uma opção Gigabit bastante acessível que oferece suporte das frequências 2.4 e 5 GHz. Para uma transmissão de sinal e alcance mais eficientes inclui 4 antenas.

Todas as configurações do router para melhorar a ligação à Internet pode ser feitas via app móvel, através da aplicação Mi Wi-Fi, disponível para Android e iOS.

A interface ethernet é Gigabit, pelo que está preparado para utilizar com as mais rápidas ligações à Internet. Além disso, pode ser utilizado tanto como router como repetidor de sinal.

O Xiaomi Mi Router 4A Gigabit está disponível por apenas 27,99€, com envio gratuito sem taxas adicionais. Por outro lado, se não precisa de um router Gigabit, está disponível a versão mais básica, o Xiaomi Mi Router 4C, por apenas 15,99€.

Xiaomi Mi Router 4A Gigabit

Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2

Se o problema passa pela cobertura Wi-Fi, então a solução pode ser ainda mais simples… e barata. O Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 pode melhorar a ligação à Internet ao ser ligado em qualquer ficha USB (carregador ou PC), em qualquer local da casa, e estender o alcance da sua rede Wi-Fi.

Assim, esta solução simples garante uma taxa de transmissão até 300 Mbps, incluindo uma antena dupla interna. Funciona a uma frequência de 2.4 GHz.

O Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 está disponível por apenas 6,59€.

Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2

Ponto de acesso 4G LTE de Internet portátil

Se não tem uma ligação à Internet em casa, ou se simplesmente precisa regularmente de Internet quando anda fora de casa, é imprescindível que tenha à sua disposição um ponto de acesso de rede móvel.

Dessa forma, este ponto de acesso 4G LTE e 3G USB permite utilizar uma ligação à Internet com velocidade máxima de 100/50Mbps (download/upload). Depois, basta que os dispositivos se liguem a ele via Wi-Fi, com um máximo de 10 ligações simultâneas.

Além disso, ainda suporta funcionalidades de firewall e permite que lhe seja ligado um cartão microSD até 32GB, servindo também como Pen Drive.

Por fim, este ponto de acesso portátil está disponível por menos de 15€.

Ponto de acesso 4G LTE portátil