Tem de levar o veículo à Inspeção em 2020? Saiba já quanto vai pagar

Com a chegada do novo ano, chegam também as informações dos aumentos. A partir do próximo dia 1 de janeiro, os valores da inspeção periódica obrigatória vão subir. As tabelas com as atualizações do valor já foram publicadas em Diário da República (mas parece que há erros nos valores).

Se o seu veículo tiver de ir à inspeção obrigatória em 2020, saiba já quanto vai pagar.

As tarifas das inspeções técnicas de veículos a vigorar no ano de 2020 já são conhecidas. Depois de um aumento em 2019, os valores das inspeções de veículos voltam a subir. O Governo procedeu à atualização dos preços das inspeções obrigatórias de veículos.

De acordo com a informação publicada no Diário da república, a atualização das taxas de inspeção é feita com base na “taxa de inflação medida pelo índice de preços no consumidor (sem habitação) — taxa de variação média anual por referência ao último mês que esteja disponível. Avaliando os valores publicados, o aumento é de 0,25% face a 2019.

Novos valores para a Inspeção de Veículos em 2020

Veículos Ligeiros – 31,51€

– 31,51€ Veículos Pesados – 47,14€

– 47,14€ Veículos com reboques e semi -reboques – 31,51€

– 31,51€ Motociclos, triciclos e quadriciclo (com cilindrada superior a 250 cm3) – 15,87€

(com cilindrada superior a 250 cm3) – 15,87€ Reinspeções de todos os tipos de veículos ligeiros – 7,87€

– 7,87€ Nova matrícula – 78,64€

– 78,64€ Extraordinárias – 109,77€

– 109,77€ Emissão de segunda via da ficha de inspeção – 2,96€

Todos os valores já incluem IVA à taxa de 23%.

Quando devo levar o meu veículo à inspeção?

A data da inspeção automóvel varia de acordo com o tipo de veículo. As inspeções periódicas obrigatórias devem ser realizadas até ao dia do mês da primeira matrícula do veículo, durante os três meses que antecedem essa data.