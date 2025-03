Próxima atualização do Windows 11 vai trazer uma das mudanças mais esperadas

A Microsoft não para e tem novidades sempre a serem criadas e desenvolvidas para o Windows 11. Este é agora o sistema padrão e o que tem toda a atenção. As atualizações são o mometo alto e em breve vamos ter no Windows 11 uma das mudanças mais esperadas.

Desta vez, e com a versão 26120.3360, uma dessas novidades é muito aguardada pelos utilizadores entusiastas. Uma grande alteração no Gestor de Tarefas para medir o nível da CPU de forma mais precisa. Todos sabemos que o Windows consegue detetar os programas que estão a consumir mais recursos, como a utilização de CPU, memória ou disco e rede.

Isto já existe há décadas e é uma das ferramentas mais úteis para encontrar programas com problemas, como por exemplo, falhar na execução de uma tarefa ou ocupar demasiada memória. Só há um problema: o medidor de CPU não é muito preciso ou realista, e isso é algo que já se sabe há anos, sem que a Microsoft faça nada quanto a isso.

A forma como o Gestor de Tarefas calcula a utilização da CPU foi abandonada pela indústria, e as aplicações de terceiros como o HWInfo exibem a utilização de uma forma mais realista e fiável. Na verdade, a própria Microsoft já sabia que este método de exibição da utilização do CPU não é o melhor, porque o separador Desempenho do Gestor de Tarefas é mais preciso quando se utiliza um sistema diferente.

Na verdade, isto significa que o Gestor de Tarefas do Windows 11 pode apresentar dois números diferentes de utilização da CPU, dependendo de se estar no separador Processos ou no separador Desempenho. Esta é uma das razões que a Microsoft deu para implementar a mudança. Com uma atualização futura, o separador Processos exibirá a utilização da CPU com mais precisão e de acordo com os padrões do setor.

Este não é o único recurso novo e interessante introduzido pela Microsoft no Windows 11. Um dos aspetos em que a empresa mais está a trabalhar é a forma como os ficheiros são partilhados. Há uma nova barra de partilha de ficheiros no Windows, mas agora a Microsoft também anunciou que o menu de contexto vai mudar.

Ao clicar com o botão direito do rato num ficheiro no Explorador de Ficheiros, surgirá uma nova opção Partilhar. Ao passar o rato sobre ela, mostrará aplicações como o WhatsApp, Outlook ou Mobile Link, para as quais podem ser enviados ficheiros.