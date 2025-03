Com a criptomoeda em queda, empresário avisa: “venda um rim, mas mantenha a Bitcoin”

Com valor verdadeiramente volátil, nem todas as pessoas se arriscam no mundo da criptomoeda. De facto, os últimos dias não têm sido positivos. Contudo, um bilionário e entusiasta da indústria recomendou que, caso seja preciso, "venda um rim, mas mantenha a Bitcoin".

Pela natureza da criptomoeda, direcionar dinheiro para uma ou várias das imensas que existem é, na perspetiva de muitos, arriscado.

A volatilidade que lhe reconhecemos resulta em momentos de queda, como o atual, em que o mercado está menos confiante.

Apesar disso, um entusiasta deste mundo das criptomoedas, o bilionário Michael Saylor, tem mantido a sua posição enquanto defensor de que a moeda digital vale a pena e de que é uma estratégia sólida para, especificamente, lidar com a economia dos Estados Unidos.

Aliás, o bilionário deposita tanta confiança na Bitcoin que aconselha: "venda um rim se precisar, mas mantenha a Bitcoin".

Em resposta à sua publicação, surgiram outras, a julgar como o bilionário incentiva as pessoas a colocarem dinheiro, ainda que pouco, em criptomoedas.

Conforme recordado, esta não é a primeira vez que o bilionário recorre ao X para promover a Bitcoin num momento de queda.

Numa entrevista, em novembro de 2022, quando a Bitcoin caiu devido ao escândalo da FTX, Michael Saylor escreveu que, "depois de saberes como tudo termina, o único uso para o tempo é: como compro mais Bitcoin?"

Pegue em todo o seu dinheiro e compre Bitcoin. Pegue em todo o seu tempo e descubra o que pode vender para comprar Bitcoin. E se ama absolutamente uma coisa para não vender, hipoteque a sua casa e compre Bitcoin.

Esta confiança não é surpreendente, uma vez que a sua empresa, a Strategy, acumula valor na criptomoeda há anos, detendo quase 500.000 Bitcoins, avaliadas em cerca de 47 mil milhões de dólares.

No final de 2024, o próprio Michael Saylor possuía, pessoalmente, mais de 1,5 mil milhões de dólares em Bitcoin.