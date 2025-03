Quase 30% dos adultos portugueses têm obesidade… DGS anuncia plano de controlo

A Direção-Geral da Saúde (DGS) apresentou hoje, no Dia Mundial da Obesidade, um plano para acelerar a prevenção e controlo da obesidade, em Portugal. As 10 propostas procurarão resolver um dos nossos principais problemas de saúde pública.

No "Roteiro de Ação para Acelerar a Prevenção e Controlo da Obesidade em Portugal", apresentado hoje, a DGS recorda que obesidade é um dos principais problemas de saúde pública, em Portugal.

Afeta 28,7% dos adultos portugueses, sendo que mais de metade da população apresenta excesso de peso (67,6%).

Dados de 2022 mostram que a prevalência de excesso de peso infantil foi de 31,9%, sendo que 13,5% das crianças dos 6 aos 8 anos viviam com obesidade.

A elevada prevalência da obesidade e de fatores de risco modificáveis, como a alimentação inadequada e a inatividade física, têm contribuído para a desaceleração ou até reversão dos avanços em saúde observados nas últimas décadas.

Esse impacto tem sido visível em indicadores relacionados, por exemplo, com a esperança média de vida.

Por isso, nos próximos três anos, a DGS trabalhará no sentido de acelerar a prevenção e o controlo da obesidade, em Portugal.

10 medidas para prevenir e controlar a obesidade em Portugal

Conforme um comunicado da DGS, parte do roteiro de ação será focado nos primeiros anos de vida.

Serão desenvolvidas ações para melhorar a saúde nos primeiros 1000 dias de vida; e será fortalecida a promoção da alimentação saudável e da atividade física, nas creches, escolas e universidades.

A DGS procurará criar ambientes alimentares mais saudáveis, estabelecendo critérios para as compras públicas alimentares e orientações para a oferta alimentar em diversas instituições, nomeadamente para as creches.

Além do reforço da prevenção da obesidade nos Cuidados de Saúde Primários, por via do aconselhamento para a atividade física e alimentação saudável, a DGS prevê a publicação e implementação de um percurso integrado de cuidados para as pessoas com obesidade, estabelecendo mecanismos de apoio à sua implementação.

Está, também, prevista a capacitação dos municípios para a promoção da alimentação saudável e da atividade física, fortalecendo os mecanismos de apoio técnico e de financiamento.