Profissional de Saúde? Altice, NOS, NOWO e Vodafone têm presente!

O tempo é de guerra contra um inimigo traiçoeiro e invisível! Todas as armas de combate são poucas e a solução, por agora, passa pelo confinamento. Depois de oferecerem 10 GB e canais desportivos, as operadoras nacionais têm agora um pequeno “presente” para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde dedicados ao tratamento de doentes do COVID-19.

Saiba como aceder a esta oferta.

A utilização dos meios digitais desempenha um papel central no combate à COVID-19, seja numa perspetiva de suporte aos cuidados de saúde à distância – teles saúde – seja numa perspetiva de reforço da capacidade de comunicação individual destes profissionais com a sua rede pessoal e profissional, que neste período se veem afastados das suas famílias por longos períodos.

Recentemente foi assinado um Acordo de Colaboração entre o Gabinete de Resposta Digital à COVID19, o Ministério da Saúde e os Operadores de Telecomunicações: Altice, NOS, NOWO e Vodafone, para a atribuição de benefícios a profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) dedicados ao tratamento de doentes da COVID-19.

Benefícios de comunicações para Profissional de Saúde

Os benefícios são apenas válidos para utilização em território nacional, os quais acrescerão aos plafonds associados aos tarifários do serviço telefónico móvel subscritos pelos referidos profissionais de saúde:

10 mil minutos de voz para redes fixas e móveis nacionais

10 mil SMS para redes móveis nacionais

10 GB de dados

Estes benefícios serão associados aos tarifários de serviço telefónico móvel subscritos pelos profissionais do SNS e serão renovados no primeiro dia de cada mês enquanto a se mantiver a pandemia. A iniciativa responde a todos os profissionais de saúde que, diariamente, ajudam os portugueses a superar as consequências causadas pelo novo coronavírus.

Para usufruírem destes benefícios, é necessário o preenchimento de um formulário.

