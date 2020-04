COVID-19: Tele-Escola vai começar já dia 20 de abril

A COVID-19 tem-nos desafiado nas mais diferentes áreas da sociedade. Além da área da saúde, de economia, também na área da educação é necessário proceder a alterações profundas na área da educação. De acordo com as declarações de António Costa, as aulas vão continuar, haverá avaliação do terceiro período, mas tudo terá de acontecer em segurança.

António Costa revelou há momentos as novas medidas para o ensino em Portugal por causa da COVID-19. Segundo o primeiro-ministro, as escolas vão continuar fechadas e não haverá exames nacionais nem provas de aferição do 9º ano. Os exames nacionais do ensino secundário acontecerão em julho e setembro. Para o 11º e 12 ano estão ainda a ser estudadas medidas no sentido de existirem aulas presenciais em segurança.

Tele-Escola vão ser transmitidas pela RTP Memória

O terceiro período irá iniciar-se a 14 de abril, mas sem aulas presenciais. A avaliação do ensino básico será feito em cada escola pelos professores que melhor conhecem o aluno.

Ainda de acordo com o primeiro-ministro, as aulas serão transmitidas via RTP Memória por blocos para os vários anos. Haverá também conteúdos de apoio ao pré-escolar, mas na RTP.

Resumo das medidas excecionais para a educação

Escola vão continuar fechadas

As aulas não acabaram, o terceiro período vai acontecer e haverá avaliação

Terceiro período vai começar dia 14 de abril (sem aulas presenciais)

Tele-Escola começa dia 20 de abril na RTP Memória

Não há exames do 9º ano

Terceiro período será em modo de ensino à distância para alunos do ensino básico

Aulas presenciais limitadas nos 11º e 12º anos (ainda sem informação de como acontecerá)

Alunos do 10º ano terão aulas à distância

Regras de acesso ao Ensino Superior vão-se manter

