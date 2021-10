Prepara-se para fazer compras de Natal online? Atenção, que os preços vão subir!

Sim, ainda faltam sensivelmente dois meses para o Natal, mas as luzes já começam a ser colocadas pelas cidades, as montras das lojas já se começam a compor e muitas pessoas já começam a fazer a lista daquilo que vão precisar de comprar para presentear os que mais gostam.

No entanto, se se prepara para fazer compras online mais perto das datas festivas, saiba que pode ter que enfrentar uma subida de preços considerável, não só em Portugal, mas na generalidade das lojas online pelo mundo.

No final do mês de novembro, com a Black Friday, arranca oficialmente o período de compras de Natal. Além de ser uma época de grandes descontos permite aos consumidores terem prazo suficiente para comprar, oferecer e, eventualmente, os presenteados terem tempo para efetuar trocas.

No entanto, as previsões para este final de ano apontam para um aumento generalizado dos preços, principalmente em compras online, quando comparado com o período homólogo.

Preços das compras online devem aumentar consideravelmente no Natal

A Salesforce indica que esta época de Natal de 2021 trará um aumento de 20% dos preços no período das festas. Este aumento previsto é justificado pelo aumento da procura (as compras online deverão crescer 7% a nível mundial) e à redução de stocks devido à pressão global na gestão da cadeia de vendas.

Espera-se que as vendas online alcancem um recorde global de 1,2 biliões de dólares (trillion) e de 259 mil milhões de dólares só nos Estados Unidos.

No entanto, face a 2020, prevê-se que haja uma melhor resposta nos envios por parte dos retalhistas e das próprias empresas de distribuição, uma vez que o mercado já está mais adaptado às exigências dos consumidores online. A par destes desafios, há no entanto, um agravar da resposta no atendimento presencial aos consumidores, uma vez que muitas empresas terão que lidar com as duas realidades em simultâneo.