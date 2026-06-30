Praias vão ter mapas para acabar com a confusão dos guarda-sóis

As praias do Algarve e do litoral alentejano vão passar a contar com mapas informativos à entrada, mostrando de forma clara onde começam e acabam as zonas de concessão, de passagem, de segurança e as áreas livres.

Quem costuma ir à praia, nomeadamente no Algarve, já percebeu que nem sempre é fácil saber onde se pode montar o guarda-sol sem invadir uma zona concessionada. De facto, nem sempre é claro o limite entre o espaço livre e o espaço pago.

Para resolver este problema, o Governo decidiu avançar com a colocação à entrada de cada praia de um mapa que mostre, de forma visual e clara, a divisão de todas as áreas de utilização do espaço balnear.

A ideia foi anunciada esta segunda-feira por Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia, durante uma visita à sede da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em Alfragide.

Segundo a governante, "é preciso que seja claro e esteja no desenho à entrada na praia" onde fica cada tipo de área, já que essa delimitação pode variar consoante a praia e é da responsabilidade do respetivo presidente de câmara.

Sinalética para evitar mal-entendidos

A medida nasceu de uma reunião entre a ministra e os presidentes de câmara de cinco concelhos algarvios (Vila Real de Santo António, Castro Marim, Faro, Lagos e Vila do Bispo), além do município alentejano de Grândola.

Segundo Maria da Graça Carvalho, estes foram identificados como os municípios "mais empenhados nesta questão", precisamente por terem registado "alguns episódios" relacionados com a utilização indevida do espaço de praia.

No encontro, que também juntou a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a APA, ficou acordado que cada praia terá "um mapa bem visível em cada entrada", identificando claramente quatro tipos de zona:

Áreas de concessão;

Áreas de passagem;

Áreas de segurança;

Áreas livres, destinadas à colocação de guarda-sóis pelos banhistas.

Mapas a definir pelas câmaras, com aval da Autoridade Marítima

A elaboração destes mapas caberá aos presidentes de câmara, mas não sem supervisão. Cada um terá de ser validado com parecer da Autoridade Marítima e da própria APA.

Dada a urgência do tema, tendo em conta que a época balnear já arrancou, a ministra pediu aos autarcas que a sinalética seja implementada "o mais rapidamente possível".

Segundo Maria da Graça Carvalho, este pedido encontrou recetividade imediata, já que são as próprias câmaras municipais as primeiras a lidar com as queixas e conflitos gerados pela falta de clareza.

É do interesse também dos presidentes, os presidentes estão incomodados porque são eles logo a primeira face do embate de alguns destes mal-entendidos.

As regras mantêm-se, mas ficam mais claras

Importa sublinhar que esta novidade não introduz alterações às regras já existentes para a gestão das praias.

Conforme já vimos anteriormente, as áreas de concessão continuam limitadas a, no máximo, 30% da área útil da praia e a 50% da frente de praia.

A ministra fez ainda questão de esclarecer que as áreas de segurança e de passagem não entram nesse cálculo, pois "têm é de ficar livres", sendo o espaço remanescente destinado à utilização livre por parte dos banhistas, seja para guarda-sóis ou outras finalidades.

Leia também: