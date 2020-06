Oxygen OS Open Beta 5 chegou para os OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro

A OnePlus está constantemente a procurar melhorar o Oxygen Os e a trazer novidades para este sistema que alimenta os seus smartphones. A marca testa estas novidades de forma exaustiva antes de as tornar públicas, para estarem perfeitas.

Uma nova versão de testes deste sistema surgiu agora, dedicada aos OnePlus 7T e 7T Pro. São correções que o Oxygen OS precisa e que vão em breve ser uma realidade para todos os utilizadores destes smartphones.

Oxygen OS BEta 5 chegou cheia de novidades

Mesmo tendo alterado a sua política de lançamento de novas versões do Oxygen OS, a OnePlus não diminuiu sobretudo o ritmo de trabalho e de novidades. Estas continuam a surgir e a mostrar que os smartphones da marca ainda têm acesso a atualizações frequentes.

A mais recente versão, a Beta 5, traz aos OnePlus 7T e 7T Pro um conjunto de novidades importantes. Para além disso, esta versão procura corrigir também um conjunto de questões e bugs, para além de melhorar o desempenho geral do sistema.

OnePlus 7T e 7T Pro recebem agora esta versão

Em concreto, a Beta 5 do Oxygen OS dá ao utilizador o acesso direto ao Dark Mode, diretamente da área de notificações. Corrige também as arestas dos cartões das apps na área de apresentação das apps recentes.

Houve também a resolução do problema que levava a que o ecrã piscasse após o desligar do smartphone. O novo logótipo da OnePlus está também agora no Oxygen OS, bem como a atualização de segurança de maio do Android.

Também no Bluetooth há igualmente novidades com a adaptação para dispositivos de apoio à audição. A contagem dos passos foi refinada e é agora mais precisa e a app de chamadas tem agora os contactos mais usados disponíveis na área de marcação.

Com o Android 11 já a caminho dos OnePlus 8, é hora do Oxygen OS ganhar as correções necessárias para evoluir. Estas estão agora em testes para depois serem certamente lançadas para todos.