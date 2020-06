A OnePlus lançou em abril os seus novos smartphones de topo da linha OnePlus 8. É esperado que em julho surja um OnePlus Z para atacar a gama média, mas antes talvez haja lugar para mais uma versão.

Um novo OnePlus 8 estará a ser preparado com uma nova cor e poderá chegar em breve com o Android 11 Beta e com carregamento ultra rápido de 65W.

OnePlus 8 com uma nova cor?

O OnePlus 8 chegou ao mercado disponível em três cores para alguns mercados, nomeadamente, Onyx Black, Glacial Green e Interstellar Glow. No entanto, foi lançado em mais duas cores, Ultramarine Blue e Polar Silver, esta última exclusiva da Verizon. Agora, parece que há uma nova cor prestes a surgir.

Foi na app Engineering Mode presente na OxygenOS no Android 10 e Android 11 Beta, que se descobriu a descrição das várias cores dos modelos do OnePlus 8. Além das descritas, é possível ver uma adicional: Ice Blue. Tudo não passa de especulação, mas poderá acontecer que esta cor venha a ser a de uma nova variante do OnePlus 8. Poderá ser a cor exclusiva do tal OnePlus 8T (como indicam alguns rumores) ou simplesmente uma nova cor para os modelos 8 e 8 Pro.

Carregamento a 65W

Sabe-se que a marca está a desenvolver tecnologia de carregamento rápido a 65W, confirmada numa lista de certificação da TÜV Rheinland. Agora, na mesma app acima mencionada, na versão mais recente do Android 11 Beta, surge também descrita tal potência de carregamento.

O carregamento rápido de 65 W está ainda associado ao nome Super WrapCharge. De referir que a atual tecnologia de carregamento rápido dos OnePlus é denominada de WarpCharge e carrega a 30W.

É importante relembrar que a realme e a OPPO, empresas do mesmo grupo da OnePlus, também já têm as suas tecnologias de carregamento rápido a 65W. Assim, não é de estranhar que também a OnePlus esteja a preparar a sua proposta.

Por fim, não é certo que estas novidades estejam associadas a um possível OnePlus 8T ou a uma versão McLaren. Ambas são propostas plausíveis, resta aguardar por mais desenvolvimentos.