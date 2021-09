ONU lança novo alerta para aquecimento global “catastrófico”

O tema das alterações climáticas e aquecimento global do planeta têm estado na ordem do dia. A ONU fez recentemente um aviso muito sério relativamente a este assunto e agora voltou a fazê-lo. A ONU alerta para um aquecimento global "catastrófico" e lança novamente apelo aos países.

Os compromissos assumidos pelos Estados signatários do Acordo de Paris estão a conduzir o mundo a um aquecimento global "catastrófico" de +2,7°C, longe do objetivo de 1,5°C para limitar os efeitos destrutivos da alteração do clima, alertou a ONU.

ONU - "O mundo está num caminho catastrófico para um aquecimento de 2,7 graus"

A revelação é feita através de um relatório que avalia os compromissos nacionais de 191 países. Segundo o relatório,"o mundo está num caminho catastrófico para um aquecimento de 2,7 graus".

De relembrar que estamos a seis semanas da conferência mundial da ONU sobre alterações climáticas (COP26). O Acordo de Paris pretende estabelecer metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa, para limitar o aquecimento global a um aumento de menos de dois graus em relação à era pré-industrial, se possível a 1,5 graus, mas...

O fracasso em cumprir este objetivo será medido em número de mortos e meios de subsistência destruídos, referiu António Guterres (Secretário-geral das Nações Unidas), apelando a todos os governos para proporem compromissos de redução de emissões mais ambiciosos.

De relembrar que ao abrigo do Acordo de Paris, cada país devia rever até ao fim de 2020 a sua "contribuição determinada a nível nacional", mas até 30 de julho, apenas 113 países representando menos de metade das emissões globais de gases com efeito de estufa (49%) apresentaram os compromissos revistos.

Com estas novas promessas, as emissões deste grupo de 113 países, entre os quais os Estados Unidos e a União Europeia, serão reduzidas em 12% em 2030, em relação a 2010, o que a responsável climática da ONU, Patrícia Espinosa, considerou um "vislumbre de esperança" que não apaga, no entanto, o "lado sombrio da equação".

O aumento "considerável" de 16% "pode representar uma subida da temperatura de cerca de 2,7 graus até ao fim do século", com consequências dramáticas, concluiu a especialista da ONU.

Leia também...