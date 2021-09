Tempo de ir ao circo com The Amazing American Circus

The Amazing American Circus é um jogo (um pouco revolucionário) onde a gestão de um circo, se faz com o recurso a um deck de cartas. Quanto melhor o naipe, melhor o circo.

Trata-se de um conceito diferente ao que estamos habituados, mas que também apresenta um potencial interessante.

The Amazing American Circus, que esteve durante algum tempo no kickstarter, encontra-se prestes a chegar ao "mercado". Com lançamento previsto para 16 de setembro, o jogo será lançado para Steam, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch.

A história de The Amazing American Circus passa-se no final de uma época em que os circos eram uma das principais fontes de diversão e excitação, nos lugarejos e vilas isoladas do Oeste americano. A vinda do circo à cidade era um momento alto para as populações locais.

No entanto, com os avanços civilizacionais e com a sociedade a tornar-se mais evoluída, toda a excitação dos circos começou a diminuir. The Amazing American Circus pretende prolongar um pouco mais os tempos aéreos dos Circos.

Desta forma, em The Amazing American Circus, os jogadores entrarão numa viagem pela história do Oeste americano, mas que mistura a realidade com algum folclore étnico. Como tal, algumas das cartas em jogo terão criaturas míticas como o BigFoot, enquanto outras terão personagens históricas como Susan B. Anthony, Nikola Tesla ou a Queen Victoria.

Ao incluir um sistema de cartas, o jogo apresenta uma jogabilidade pouco normal neste tipo de títulos. No entanto, será interessante ver como tudo se conjuga para permitir ao jogador a gestão do seu próprio circo.

E quando digo, fazer a gestão do seu próprio circo, significa tudo desde a gestão e expansão das infra-estruturas, até à gestão dos artistas e suas performances.

O sistema de cartas permitirá um vasto leque de opções de forma a manter os públicos interessados. Mas atenção... tal como o público pode adorar as performances, também as pode considerar chatas. E isso não é bom para ninguém, claro está. Essa é outra das preocupações que o jogador terá de possuir, a de manter o público das diferentes localidades por onde passa, interessado.

O jogo apresenta 15 tipos de artistas de circo diferentes (com as suas habilidades), mais de 100 cartas de modificação da nossa caravana, e os locais onde podemos atuar, estendem-se ao longo de 4 regiões distintas dos Estados Unidos.

Com o sistema de cartas e modifiers que cada uma traz, The Amazing American Circus poderá vir a apresentar-se como uma surpresa agradável e uma pequena revolução neste tipo de jogos de gestão.

The Amazing American Circus será lançado a 16 de setembro, para Steam, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch.