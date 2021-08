OnePlus Nord 2 com apenas 5 dias explode e leva dona a sofrer acidente

Infelizmente já por diversas vezes que noticiámos situações em que os equipamentos tecnológicos se danificaram, tendo mesmo ferido os seus proprietários, e a história de hoje é mais um exemplo disso mesmo.

A situação aconteceu na Índia onde um utilizador relatou que o recém lançado smartphone OnePlus Nord 2 da sua esposa explodiu enquanto esta andava de bicicleta. A explosão fez com que a vítima sofresse um acidente que lhe causou algumas lesões.

OnePlus Nord 2 explode sem motivo aparente

O utilizador Ankur Sharma, residente de Bangalore, capital do estado indiano Karnataka, utilizou a rede social Twitter para partilhar o que aconteceu recentemente com a sua esposa. A mulher havia comprado um smartphone OnePlus Nord 2 há apenas 5 dias mas a bateria do equipamento explodiu sem causa aparente enquanto ela andava de bicicleta.

O smartphone não estava ligado a nenhum carregador e explodiu 'do nada', tendo criado de imediato muito fumo à sua volta. Assustada, a esposa de Sharma sofreu um acidente de bicicleta e ficou traumatizada com a situação.

Ankur Sharma juntou várias imagens à publicação onde mostra como é que o Nord 2 ficou quase completamente destruído. De acordo com as imagens, dá a ideia que o equipamento explodiu no interior, tendo danificado significativamente a traseira e a parte da frente.

Por sua vez, a equipa dos holandeses da LetsGoDigital contactou Sharma para tentar entender melhor o sucedido. Ainda não se sabe o que pode ter causado a explosão, mas a situação já está a ser investigada.

OnePlus já reagiu

Posteriormente à publicação, o suporte da OnePlus respondeu ao lesado no Twitter. Na declaração oficial, a marca chinesa indica que:

Estamos muito interessados para saber mais sobre a sua experiência. Estamos profundamente preocupados e queremos compensá-lo. Solicitamos que nos contacte através de uma mensagem direta para que possamos resolver o seu problema.

A marca também respondeu à equipa da LetsGoDigital com as seguintes declarações:

Estamos muito tristes por saber do incidente relatado. Certamente esta não é a experiência que desejamos que os nossos clientes tenham com o OnePlus. Já estamos a trabalhar e vamos resolver o que for necessário com prioridade.

As novas informações indicam que o utilizador entretanto apagou a publicação do Twitter. Possivelmente a OnePlus contactou o lesado para resolver o problema e, por conseguinte, o tweet foi eliminado para não causar mais polémica.