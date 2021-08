As mudanças no Windows 11 são muitas e nem todas são imediatamente visíveis para os utilizadores. Há alterações óbvias e diretas, como o Menu Iniciar e até a área de notificações, mas há também muito mais, menos visível, mas igualmente importante.

Não é um sistema que requeira uma aprendizagem, mas algumas opções foram mudadas e não estão tão visíveis. Um exemplo disso são as Opções de Pastas, que deixam de ter um atalho direto no Explorador de ficheiros. Assim, veja como pode aceder a esta área de configuração importante do Windows 11.

Quem já usa o Windows 11 sabe que nem tudo está nos mesmos locais. Aconteceu isso com a versão anterior e está a repetir-se nesta nova proposta da Microsoft. É algo normal e que requer apenas alguma habituação. O acesso às Opções de Pastas são uma das que teve mudança e esta agora noutro local.

#1 - Diretamente no Explorador de Ficheiros do Windows 11

O acesso a esta área do Gestor de Ficheiros desapareceu do local onde estamos habituados a ter, mas não desapareceu. O acesso direto que tínhamos no Gestor de Ficheiros é que mudou.

Ainda assim, pode ser chamado neste elemento essencial do Windows 11. Para isso devem clicar nos 3 postos que encontram no topo desta janela, uma nova área que surgiu. Aqui dentro, no menu que será aberto, devem escolher a entrada Opções.

#2 - No Painel de Controlo porque a Microsoft não mudou tudo

Se a opção anterior é a mais rápida e a mais simples, esta não é, no entanto, a única. Também o podem fazer acedendo ao Painel de Controlo do Windows 11. A Microsoft tem tentado acabar com esta área, mas esta continua presente e acessível.

Assim, após colocarem Painel de Controlo na pesquisa, devem abrir e procurar pela opção Opções do Explorador de Ficheiros. Esta dará acesso direto à área que procuram, dedicada às Opções de Pastas do Gestor de Ficheiros.

O resultado final é mesmo o acesso às Opções de Pastas

Qualquer um destes atalhos consegue dar o tão esperado acesso às Opções de Pastas. Daí em diante, o utilizador pode finalmente fazer as alterações que pretender ao seu sistema, em especial junto do Gestor de Ficheiros.

Não se espera que a Microsoft faça mais alterações destas, mas certamente que não será a única mudança. Por agora existem formas de contornar algumas mudanças, algo que sempre esteve neste sistema e volta a surgir no Windows 11.

Há ainda muito para ser conhecido desta novidade da Microsoft, em especial no que esta vai trazer na sua loja de aplicações. As mudanças estéticas estão apresentadas, mas certamente não vão ser as únicas a serem reveladas.