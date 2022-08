Onda de calor em Sichuan fecha fábricas que fornecem peças à Tesla e Intel

O maior fabricante mundial de baterias de veículos elétricos, a Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) e a Intel estão entre as principais empresas que encerram as suas fábricas durante seis dias na província chinesa de Sichuan devido a uma escassez de energia relacionada com as ondas de calor na área.

A mudança pode afetar fábricas pertencentes a empresas como a CATL, fornecedora de baterias da Tesla, a Foxconn Technology, Toyota, Texas Instruments, Volkswagen, Onsemi, e muito mais.

Devido ao encerramento temporário destas fábricas, os preços das matérias-primas utilizadas para produzir baterias de veículos elétricos e painéis solares podem subir.

A China ordenou a todas as fábricas de Sichuan que parassem as operações até 20 de agosto para aliviar a pressão exercida sobre a rede elétrica após a pior vaga de calor da China em 60 anos ter resultado num aumento da utilização de ar condicionado. As temperaturas subiram para 40 graus Celsius.

Sichuan está a enfrentar um momento "severo e extremo"

As autoridades dizem que estão a tentar conservar a energia para residências na região, e avisaram Sichuan que está a enfrentar o "momento mais severo e extremo" no fornecimento de energia. Isto é provável porque a região está dependente da energia hídrica, tornando-a particularmente vulnerável à onda de calor e à seca que também está a secar os reservatórios das barragens hidroelétricas.

Sichuan é uma área importante para as indústrias de semicondutores e painéis solares. Os fabricantes afloram à região rica em recursos minerais para matérias-primas utilizadas nas indústrias solar fotovoltaica e eletrónica. A província é também um centro crítico para o lítio, que é utilizado para produzir baterias de automóveis elétricos e smartphones.

Alguns analistas acreditam que o encerramento temporário poderia aumentar o preço tanto do polissilício como do lítio à medida que o fornecimento diminui. A partir de dia 17 de agosto, apenas dois dias após o encerramento, funcionários da indústria confirmaram que o preço do polissilício tinha de facto subido.

Nem todas as empresas sofrem

No entanto, algumas empresas não preveem demasiadas perturbações. A Foxconn - que faz os iPads da Apple na região - disse que a seca ainda não os afetou muito. A Volkswagen, por sua vez, terá comentado na segunda-feira que não esperava grandes atrasos nas entregas.

