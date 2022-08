Pazu HBO Max Video Downloader, descarregar da plataforma é possível…

O Pazu HBO Max Video Downloader torna possível descarregar conteúdos da plataforma de ‘streaming’ em questão, de forma simples. Ainda para mais, este serviço oferece mediante subscrição, programas de televisão e filmes de vários géneros dentro da sua vasta biblioteca digital que vai desde a Warner Bros, Cartoon Network, Adult Swim, etc.

Ora o Pazu HBO Max Video Downloader é um dos melhores softwares para descarregar da HBO Max sem terem de se preocupar com o tempo limite quando fazemos o download através da plataforma.

Felizmente, podemos dizer que existe um descarregador de vídeo versátil, o Pazu HBO Max. Em resumo, este programa permite descarregar os filmes e programas de TV preferidos da HBO Max para o formato MP4 ou MKV tanto em Mac como em Windows.

O que é o Pazu HBO Max Video Downloader,?

Na curta descrição, o Pazu HBO Max Video Downloader é um software de download de vídeos, rico em funcionalidades, que ajuda os utilizadores a descarregar todos os seus conteúdos favoritos da plataforma HBO Max para o formato MP4 ou MKV.

No fundo, esta aplicação permite aos utilizadores descarregar todos os filmes, documentários, programas de televisão e originais a partir da plataforma de serviço de streaming da HBO Max. Desta forma, pode desfrutar de ver todos os seus filmes e programas de TV favoritos da HBO Max offline em qualquer lugar sem se preocupar com a Internet.

Características principais a apontar para descarregar da plataforma:

Talvez saiba que só pode descarregar programas e filmes da plataforma HBO Max no seu telefone ou tablet e escolher vê-los mais tarde quando estiver offline com um plano sem anúncios, certo? Felizmente, com o Pazu HBO Max Video Downloader, é fácil descarregar quaisquer programas e filmes no Windows, mesmo com uma subscrição suportada por anúncios.

Então, o Pazu HBO Max Video Downloader aparece desenhado e pensado com várias funcionalidades que facilitam aos utilizadores o download de filmes e programas, como por exemplo:

Possibilidade de descarregar tantos programas e filmes quantos quiser no Windows,

Descarregar a HBO Max Movies diretamente para o seu portátil ou desktop.

Não é necessária a aplicação HBO Max,

Poderá efetuar download dos espetáculos favoritos a partir de qualquer perfil,

Os downloads não expiram,

Guarde todos os conteúdos que quiser para um disco rígido externo, USB, etc.

Descarregue áudios em qualquer idioma que desejar,

Descarregue vídeos da HBO Max no codec de vídeo H.265, de forma a comprimir a informação de forma mais eficiente.

Como usar Pazu HBO Max Video Download no seu Windows?

Primeiro, descarregue, instale, & lance Pazu HBO Max Video Downloader no seu Windows.

Inicie sessão na sua conta HBO Max.

A seguir, clique no ícone da chave e introduza o seu código de registo para desbloquear a versão completa se tiver comprado uma licença.

Caso não tenha feito ainda pode prosseguir com a versão de avaliação gratuita. Procure os seus filmes/TV preferidos para descarregar.

Seguidamente, abra a janela Configurações para selecionar:

o formato de vídeo,

áudio,

idiomas de legendas,

codec,

pasta de saída,

etc. (Clicando no ícone de configuração).

Logo, a partir deste ponto, pode começar a descarregar o seu programa favorito, clicando no ícone de descarregamento. Revisão sobre Pazu HBO Max Video Downloader

Ir para o separador History para ver todos os vídeos descarregados.

Poderá encontrar mais informação aqui.

Pazu HBO Max Video Downloader: características para Mac

Por outro lado, depois de vista a versão Windows, o Pazu HBO Max Video Downloader for Mac permite também descarregar os seus shows e filmes preferidos no seu tablet ou telefone e vê-los mais tarde quando estiver offline e tiver oportunidade.

De igual forma à versão Windows, o Pazu HBO Max Video Downloader, permite-nos descarregar quantos filmes e programas quisermos no seu Mac.

Vamos conhecer as principais características para Mac, que, na verdade, se assemelham às do Windows:

Veja os vídeos da HBO Max offline em qualquer dispositivo,

Descarregar da HBO Max mostra sem a aplicação,

Poderá ver filmes, programas de televisão, e originais em qualquer televisão offline,

Alguns programas e filmes têm múltiplos idiomas de áudio e legendas disponíveis.

Esta aplicação de download de vídeo permite descarregar todos ou quaisquer idiomas disponíveis, de acordo com as necessidades de cada utilizador,

Guarda as legendas como legendas incorporadas, independentes, ou em código,

Precisa apenas de um clique para descarregar os conteúdos pretendidos,

Suporta legendas e áudio em vários idiomas.

Conclusão

Na verdade, podemos dizer que os utilizadores não necessitam de mais razões para utilizar o Pazu HBO Max Video Downloader. O que esta ferramenta faz ultrapassa facilmente a limitação dos downloads de vídeo do HBO Max e permite aos utilizadores desfrutar de qualquer número de filmes, programas, conteúdos de vídeo a pedido, e outros conteúdos de entretenimento premium nos seus dispositivos.

Em segundo, os vídeos mantêm a sua qualidade original, e o som também é claro e nítido o que torna o Pazu HBO Max Video Downloader óptimo para descarregar conteúdo de qualidade rapidamente com apenas um clique do rato.

Os utilizadores podem descarregar os seus conteúdos para pen drives e guardá-los na memória do smartphone. Com tanta flexibilidade e liberdade, este software está entre as melhores ferramentas de descarregamento de vídeo que estão disponíveis no mercado atualmente.

Contudo, importante, deixamos o alerta para o facto de estas aplicações existirem e terem de ser usadas para uso próprio do utilizador proprietário da conta do serviço de streaming e enquanto a mesma estive ativa. Segundo os promotores da app, a utilização não deve incluir qualquer distribuição, modificação, apresentação, realização, publicação, licenciamento, criação de obras derivadas, oferta para venda ou outros sob pena da infração legalmente associada. Fora isso, é uma excelente opção.