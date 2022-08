O Chrome tem estado a ser fustigado por problemas de segurança nos últimos meses. Foram muitas as versões lanadas de forma urgente pela Google para corrigir falhas graves e que colocavam em causa a proteção dos utilizadores.

Um novo caso está agora a ser revelado, novamente com um nível de criticidade elevado. É novamente hora de atualizar o Chrome e garantir que o browser da Google fica imune a problemas e consegue manter a proteção necessária.

É a própria Google que está a alertar os utilizadores para este novo problema. O Chrome tem mais uma falha de segurança grave e que deve ser resolvida o mais depressa possível, para garantir a proteção de quem navega na Internet com esta proposta.

Não existem muitas informações sobre esta falha, que a Google deverá detalhar mais tarde quando mais utilizadores instalarem esta atualização. Ainda assim, a vulnerabilidade de nível mais elevado, a CVE-2022-2856, permite que os atacantes executem códigos aleatório no PC do utilizador.

A importância desta falha é grande, dado que está já a ser explorada por atacantes na Internet. Além deste problema no Chrome, a Google revelou que a atualização agora lançada corrige pelo menos 11 questões de segurança que vão do risco médio ao crítico.

Toda a informação disponível está acessível de forma publica no site da Google e pode ser consultada. A recomendação é que seja feita a atualização imediata para a versão 104.0.5112.101 no Mac e no Linux, e para a versão a versão 104.0.5112.102/101 no Windows.

Dede o início do ano, esta é a quinta vez que a Google tem de lançar atualizações de segurança de forma urgente. Esta é cada vez mais uma realidade, que resulta da forma como o Chrome se integra com os sistemas operativos, acedendo a elementos mais sensíveis, gerando assim erros mais críticos.

A solução para este problema é mesmo a atualização do browser para a versão mais recente. Esta poderá acontecer de forma automática, mas depende sempre de o utilizador fazer o reinício do browser. Não perca tempo e proteja-se o mais depressa possível.