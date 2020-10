MOBI.E quer instalar 10 hubs de carregamento de veículos elétricos

A MOBI.E S.A. lançou recentemente um concurso público para a seleção de até quatro empresas que poderão vir a instalar 10 hubs de carregamento de veículos elétricos. O objetivo destes hubs é reforçar a infraestrutura de carregamento de acesso público em 90 postos de carregamento.

Este projeto-piloto está integrado no Programa de Estabilização Económica e Social do Governo e conta com o financiamento do Fundo Ambiental de 1,75 milhões de euros.

Cada hub, que permitirá o carregamento simultâneo de 18 VE, será constituído por:

Um posto de carregamento ultrarrápido (150 kW)

Três postos de carregamento rápido (50 kW)

Cinco postos de carregamento normal (22 kW)

Luís Barroso, presidente da MOBI.E, revelou que durante o processo de instalação será lançado um procedimento de contratação pública para a concessão da operação dos hubs, de forma a garantir que o início do seu funcionamento ocorra até final do primeiro trimestre de 2021.

O projeto-piloto que inclui a instalação destes hubs está integrado no Programa de Estabilização Económica e Social do Governo. Trata-se de um investimento público que resulta de uma parceria que abrangerá diversos municípios portugueses, que têm como tarefa selecionar, disponibilizar e licenciar o espaço de instalação. À MOBI.E cabe a tarefa de instalação dos equipamentos de carregamento e respetivas ligações à rede elétrica.

De relembrar que desde 1 de julho os carregamentos elétricos deixaram de ser gratuitos. A MOBI.E anunciou o fim do período transitório e a necessidade dos utilizadores de VE possuírem um cartão de acesso à rede de mobilidade elétrica emitido por um dos Comercializadores de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica (CEME).

Até 6 de novembro, data limite do concurso público, as empresas a concurso terão de submeter as suas propostas na plataforma eletrónica ACinGO.

