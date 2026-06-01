Volvo lança novos camiões elétricos: autonomia até 700 km e carregamento em menos de 1h

A Volvo Trucks anunciou uma nova geração de camiões elétricos que promete revolucionar o transporte de longa distância. Com autonomias até 700 km e carregamento em menos de uma hora, a marca sueca elimina os principais argumentos contra a eletrificação dos pesados.

Durante anos, a grande crítica aos camiões elétricos foi a autonomia insuficiente para rotas longas e tempos de carregamento incompatíveis com a produtividade exigida no setor.

Por isso, a Volvo tem trabalhado nestes problemas e responde, este ano, com dois lançamentos importantes.

A marca sueca anunciou o Volvo FH Aero Electric com autonomia alargada, capaz de percorrer até 700 km com uma única carga, e uma nova geração dos modelos FH, FM e FMX Electric, com autonomias até 470 km e uma versatilidade que abre a porta à eletrificação de um número muito maior de operações de transporte. Ambos chegam progressivamente ao mercado este ano.

700 km com uma carga

Conforme informámos no ano passado, o segredo do FH Aero Electric está num novo tipo de transmissão traseira, o chamado e-axle, um eixo compacto que integra dois motores elétricos e uma caixa de seis velocidades numa única unidade.

Ao concentrar tudo num espaço mais reduzido, liberta área no chassis do camião para instalar mais baterias, num total de oito, sem comprometer a capacidade de carga.

Isto resulta em até 28 toneladas de carga útil e um peso bruto combinado de até 48 toneladas, números que rivalizam diretamente com os equivalentes a diesel, segundo a Volvo, numa publicação.

A potência chega aos 460 kW (623 cv), o que é suficiente para rotas de longa distância. No que toca ao carregamento, o FH Aero Electric é compatível com o novo padrão Megawatt Charging System (MCS), que permite carregar as baterias dos 20% aos 80% em aproximadamente 50 minutos a 700 kW.

Este tempo foi desenhado para coincidir com os períodos de descanso obrigatórios dos motoristas na União Europeia: o camião carrega enquanto o condutor descansa, sem perder produtividade.

Quem preferir usar carregadores CCS convencionais de 350 kW, o processo demora cerca de 85 minutos.

Este camião elétrico de longo curso é o melhor da indústria. Combina uma autonomia excecional com elevada capacidade de carga, carregamento rápido e grande conforto de condução.

Afirmou Roger Alm, presidente da Volvo Trucks, assegurando que os clientes da marca "podem percorrer longas distâncias e cumprir um dia completo de trabalho com a mesma produtividade dos camiões a diesel".

Nova geração FH, FM e FMX: elétricos para quase tudo

Se o FH Aero Electric mira o transporte de longa distância, a nova geração dos FH, FM e FMX Electric foi pensada para uma gama muito mais vasta de aplicações: construção, logística urbana, recolha de resíduos, serviços municipais e aplicações especiais pesadas.

A grande novidade técnica é uma transmissão completamente redesenhada, com caixa de oito velocidades e dois motores elétricos, que entrega uma potência máxima de 540 kW (731 cv) e suporta pesos brutos combinados até 65 toneladas.

O que realmente se destaca é a tomada de força (PTO) integrada na caixa de velocidades, com funcionamento melhorado e possibilidade de uso durante a condução.

Na prática, isto significa que uma betoneira ou um sistema hook lift podem ser alimentados diretamente pelo camião elétrico, sem motores adicionais nem equipamentos suplementares. O camião e o equipamento trabalham em simultâneo.

A autonomia chega aos 470 km e o carregamento dos 20% aos 80% demora cerca de 65 minutos via CCS 350 kW.

Mudanças de velocidade quase impercetíveis

Segundo a Volvo, outro detalhe que merece destaque é a experiência de condução. Todos os novos modelos recebem caixas de velocidades powershift otimizadas para transmissão elétrica, de oito relações nos FH, FM e FMX, e de seis no FH Aero Electric.

O objetivo é garantir mudanças praticamente impercetíveis, com menos ruído e vibrações a bordo. Para os motoristas que passam longas horas ao volante, este nível de refinamento não é um pormenor, traduz-se numa diferença real no dia a dia.

Nunca foi tão fácil substituir camiões a diesel por camiões elétricos.

Disse Roger Alm, explicando que a marca mantém "a convicção de que os veículos elétricos irão assegurar uma grande parte do transporte rodoviário de mercadorias no futuro".

Na sua perspetiva, "com o desempenho impressionante de todos os nossos novos camiões, é fácil perceber porquê".