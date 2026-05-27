Ferrari Luce: ecrãs do primeiro elétrico da marca são assinados pela Samsung

A Ferrari entrou oficialmente na mobilidade elétrica e a tecnologia assume um papel de destaque nessa transição. Entre os destaques do Luce está a aposta numa nova experiência tecnológica para o habitáculo, baseada em quatro ecrãs OLED fornecidos pela Samsung.

A presença da Samsung no setor automóvel continua a crescer e o Ferrari Luce é um dos exemplos mais recentes dessa aposta. O primeiro elétrico da fabricante italiana integra quatro painéis OLED desenvolvidos pela empresa sul-coreana, numa solução criada para oferecer uma experiência mais avançada no interior do veículo.

Os ecrãs possuem diferentes dimensões, incluindo versões de 12,9'' 12,1'' 10,1'' e 6,3'', distribuídas pelo habitáculo:

Um painel de instrumentos digital posicionado em frente ao condutor;

posicionado em frente ao condutor; Um ecrã de controlo central para o sistema de climatização e multimédia;

para o sistema de climatização e multimédia; Um ecrã de controlo traseiro para os passageiros do banco traseiro.

Ferrari Luce entrega ponteiros mecânicos

Um dos elementos que mais se destaca é a utilização de uma estrutura OLED multicamada, apresentada como uma solução inédita no setor automóvel.

A tecnologia pretende criar uma maior sensação de profundidade visual e melhorar a forma como a informação é apresentada ao condutor.

Outro detalhe invulgar passa pela presença de ponteiros mecânicos reais colocados sobre o ecrã OLED central, criando uma combinação entre elementos físicos e componentes digitais.

Tecnologia Samsung aplicada ao Ferrari Luce

Para o Luce, a Samsung adaptou a tecnologia HIAA, utilizada anteriormente em smartphones Galaxy, por forma a poder ser utilizada em painéis automóveis de maiores dimensões.

Sigla para Hole in Active Area, esta tecnologia permite criar aberturas diretamente na área ativa do ecrã OLED, mantendo o painel funcional à volta dessa zona.

A empresa começou a utilizar esta tecnologia em smartphones, especialmente para integrar câmaras frontais através dos conhecidos ecrãs perfurados, mas a sua aplicação no Ferrari Luce leva o conceito para uma escala completamente diferente.

Nos smartphones, os orifícios para a câmara frontal têm normalmente menos de 5 mm de diâmetro. No caso do Ferrari Luce, a abertura criada no painel do condutor tem aproximadamente 100 mm, sendo cerca de 20 vezes maior.

Segundo a própria marca, o desafio técnico não passa apenas por abrir um espaço físico no ecrã. Ao remover uma área tão grande do painel, vários circuitos e sinais elétricos que normalmente atravessariam essa zona precisam de ser desviados para outras áreas do OLED. Se isso não for feito corretamente, podem surgir problemas como:

Atraso no envio de sinais;

Distorção da imagem;

Diferenças de brilho;

Falta de uniformidade visual.

Para resolver isso, a Samsung afirma ter otimizado individualmente o percurso dos sinais elétricos ao redor da abertura, evitando latências e mantendo a qualidade da imagem uniforme em toda a superfície do painel.

Além da tecnologia HIAA, outro destaque é a tecnologia Thin Film Encapsulation (TFE). Como os materiais orgânicos dos OLED são extremamente sensíveis à humidade e ao oxigénio, cortar uma área do ecrã expõe novas superfícies que podem degradar-se com o tempo. Assim, a TFE cria uma camada protetora ultrafina para isolar essas zonas.

O que torna isto interessante é que a Samsung não está apenas a reutilizar tecnologia dos smartphones. Por sua vez, está a escalar um processo originalmente concebido para pequenos recortes de câmaras para aberturas muito maiores e mecanismos físicos móveis, algo bastante mais complexo do ponto de vista estrutural e eletrónico.

Para isto, a empresa refere que já acumulou mais de 500 patentes relacionadas com a tecnologia HIAA.

Uma entrada atribulada no mercado dos elétricos

A chegada do Luce marca um dos momentos mais sensíveis da história recente da Ferrari. Apesar da forte aposta tecnológica e de números que continuam a impressionar, a receção inicial está longe de ser consensual.

Nas redes sociais e entre muitos entusiastas automóveis, o novo modelo tem sido alvo de críticas relacionadas especialmente com o design e com o afastamento da imagem tradicional da marca.

Ao mesmo tempo, a reação dos mercados refletiu alguma cautela, com as ações da Ferrari a registarem uma queda após a apresentação oficial do modelo.

Sendo ainda cedo para qualquer veredicto, o maior desafio da Ferrari talvez não seja construir um elétrico à sua altura, mas convencer os fãs de que continua a ser um verdadeiro Ferrari.

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