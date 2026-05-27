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Ferrari Luce: ecrãs do primeiro elétrico da marca são assinados pela Samsung

· Motores/Energia 7 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Filipe says:
    27 de Maio de 2026 às 08:47

    Parece um projecto de há 10 anos atrás, que só agora foi concretizado.

    Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    27 de Maio de 2026 às 09:01

    Este Ferrari elétrico faz tanto sentido como mamilos nos homens. 🙂 🙂 🙂

    Responder
    • Nuno says:
      27 de Maio de 2026 às 10:05

      Então querias que a ferrari ficasse para trás? daqui a nada um renault 5 acelerava mais rapido que qualquer ferrari que faz todo o sentido sem dúvida. Este Ferrari faz dos 0-100 em 2.4 segundos que deve ser algo impressionante sentir este poder de arranque dentro de um carro

      Responder
      • B@rão Vermelho says:
        27 de Maio de 2026 às 10:40

        Caso não tenhas reparado a Ferrari é um nicho de mercado, não tem de ir em modas, mas quem vai dizer se eu ou tu temos razão é o mercado, e estou curioso ver a reação do mesmo
        “daqui a nada um renault 5 acelerava mais rapido que qualquer ferrari ”
        Mas o que é que o cu tem a haver com as calças, há carros artilhados de rua mais rápido que Ferrari, ou achas que os clientes Ferrari compram o carro pelo arranque?
        Isso é coisa de miúdo, os Ferrari são vendidos por serem exclusivos, porque poucas pessoas podem comprar, tenho a certeza que há carros muito mais confortáveis para se fazer uma viagem que um Ferrari.
        Pode ser que me engane e cá estarei para assumir que estava errado, mas acho que vai ser um erro, esta aposta da Ferrari.

        Atenção que não sou contra os VE, estou a pensar comprar o Model Y, até ao final do ano.

        Responder
        • Nuno says:
          27 de Maio de 2026 às 11:24

          Sim claro que é pelas exclusividade mas também por ser dos carros mais trabalhados do mercado e se forem um monte de lixo ninguém os compras claro que há carros mais confortáveis o Ferrari não é feito para ser confortável.
          “Ferrari é um nicho de mercado, não tem de ir em modas” portanto o tu estás a dizer é que podiam continuar a vender carroças, é claro que tem de ir em modas a Ferrari quer vender como qualquer outra o objectivo da Ferrari sempre foi financiar as competições com os carros de rua e se querem que a malta compre não ter carros de 100cv de certeza ou que são mais lentos que uma trotinete desses está o mercado inundado

          Responder
      • Vitor Afonso says:
        27 de Maio de 2026 às 10:53

        Mas o design está uma miseria….. Podia ser eletrico na mesma mas ter um design mais agressivo

        Responder
  3. FoCP90 says:
    27 de Maio de 2026 às 09:59

    Projeto de escola primária.

    Responder

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