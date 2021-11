Jeff Bezos garante que investe mais no clima do que nas viagens espaciais

Estando os multimilionários, aparentemente, focados na exploração do espaço, surgem, por vezes, dedos que apontam a sua fortuna como solução para problemas globais: desde a fome, às alterações climáticas. Num debate, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, garantiu que gasta mais dinheiro na luta contra as mudanças do clima do que nas viagens espaciais.

Para si, a Bezos Earth Fund comprova exatamente esse investimento.

Durante um debate no Ignatius Forum, em Washington, questionaram Jeff Bezos sobre a sua opinião acerca dos críticos que argumentam que os bilionários deveriam investir a sua fortuna em ações contra as alterações climáticas, ao invés de gastarem milhões de dólares em viagens ao espaço.

Desde sempre que Jeff Bezos demonstrou um interesse desmedido na exploração espacial. Aliás, de acordo com a CNBC, na sua graduação, admitiu querer construir "hotéis espaciais, parques de diversões, iates e colónias para dois ou três milhões de pessoas" na órbita da Terra. Mais do que isso, revelou no mesmo debate que, no futuro, as pessoas que nascerem no espaço irão visitar a Terra, como se de uma reserva natural se tratasse.

Então, embora tenha reconhecido que há uma quantidade “tremenda” de coisas que precisam de ser feitas na Terra, Jeff Bezos admitiu considerar que, para a humanidade continuar a crescer enquanto civilização, é preciso procurar desenvolver recursos noutros planetas.

Falta-lhes a dualidade que precisamos de fazer as duas coisas e que as duas coisas estão profundamente ligadas. Na verdade, estou a gastar ainda mais dinheiro no Bezos Earth Fund do que estou a gastar no espaço.

Revelou Jeff Bezos.

O Bezos Earth Fund que o fundador da Amazon e da Blue Origin mencionou foi criado por si, em 2020, para conceder subsídios a cientistas, ativistas e organizações que trabalhem no sentido de enfrentar as alterações climáticas. Até agora, o fundo concedeu 947 milhões de dólares, e pretende emitir os restantes 9 mil milhões – dos 10 mil milhões iniciais – até 2030.

Leia também: