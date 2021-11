20 anos de Xbox recheados de novidades e surpresas

Nas últimas semanas, e no decorrer das celebrações do seu vigésimo aniversário, a Xbox tem estado a lançar várias iniciativas de celebração que incluem muitas (e boas) novidades.

Venham conhecer essas novidades reveladas no seu mais recente Xbox Wire.

Beta Multiplayer Halo Infinite

É uma das marcas icónicas da Xbox. O Master Chief é um dos personagens mais importantes na história de videojogos exclusivos da consola e não poderia ter sido deixado de fora das celebrações. Ainda por cima, dado que está prestes a regressar com Halo Infinite.

Dessa forma no Xbox Wire emitido no início da semana, foi revelado pela Xbox e 343 Industries que já foi lançada a versão Beta Multiplayer para Halo Infinite (free to play) e também a Season 1. E atenção: está disponível para todos os jogadores Xbox Series X|S, Xbox One e Windows PC.

A 3 semanas do seu lançamento, a Beta também já está disponível para Xbox Cloud Gaming e com a Season 1 (Heroes of the Reach), os jogadores terão acesso a todos os mapas, aos modos principais de jogo (incluindo Arena e Big Team Battle), à nova Academia Halo e ao Battle Pass, sendo que todo o nosso progresso daqui até ao lançamento (progresso, cosméticas, desbloqueios, estatísticas), será transportado para a versão final do jogo, quando Halo Infinite for lançado a 8 de dezembro.

Power On: The Story of Xbox

Entretanto, ainda no contexto dos seus 20 anos, a Xbox convida todos os jogadores, a fazerem uma viagem no tempo através de uma série em formato documentário "behind the scenes", onde mostra a evolução da marca até aos dias hoje.

Trata-se de uma viagem no tempo de duas décadas, descrita pelas equipas que a viveram e tem o nome de Power On: The Story of Xbox.

Em Power On: The Story of Xbox, e entre muitas revelações interessantes, é contada a história da Xbox e da forma como começou de um projeto de um pequeno grupo de gamers dentro da Microsoft que cresceu, cresceu e cresceu até à gigante marca de entretenimento que é hoje.

Pelo caminho, muitos desafios foram superados e alguns obstáculos tiveram de ser contornados ou ultrapassados como o infame, Red Ring of Death.

Serão 6 episódios que ficarão disponíveis a partir de 13 de dezembro em inúmeras plataformas de video, como Roku, IMDb TV, YouTube, Redbox entre outras.

Mais 70 jogos retrocompatíveis

Apesar de os 20 anos serem da Xbox, todos ganhamos com o seu aniversário e neste Xbox Wire foi também revelado que chegaram mais 70 jogos à retrocompatibilidade. Mas não se tratam de jogos quaisquer. Foram 70 titulos retirados diretamente da cápsula do tempo que durante 20 anos tem sido alimentada com alguns dos mais icónicos jogos Xbox (360 e One).

Estes jogos irão desfrutar do poder de processamento e gráfico da Xbox Series X|S e muitos irão receber ainda melhorias ao nível da resolução.

Alguns exemplos destes jogos passam pela série inteira de Max Payne e F.E.A.R., ou então por Dead or Alive Ultimate, Star Wars: Jedi Knight II, Star Wars: Starfighter, e Otogi.

Adicionalmente foi também disponibilizado FPS Boost para 11 destes novos jogos e a outros 26 já existentes na biblioteca de títulos retrocompatíveis.

A propósito do FPS Boost, foi ainda revelado que o FPS Boost ingressa no Xbox Cloud Gaming (Beta) para jogos como Fallout 76 e Fallout 4.

Dwayne “The Rock” Johnson junta-se à festa Xbox

Umas das grandes surpresas do Xbox Wire foi a revelação de que Dwayne “The Rock” Johnson (dispensa apresentações, certo?) também se junta à festa da Xbox.

Com efeito, durante a emissão do Xbox Wire, foi anunciada uma parceria entre a Xbox e a Netflix’s “Red Notice” e Dwayne “The Rock” Johnson.

Nessa parceria será disponibilizada uma experiência online inspirada em “Red Notice” e que se encontrará recheada de artefactos e insinuações Xbox, providenciando aos fãs a oportunidade ainda de ganharem mais de 1,000 prémios (Edições limitadas).

Os items relacionados com a Xbox que se poderão encontrar são variados e podem ser consolas (passadas ou recentes), acessórios, personagens de jogos, armas e veículos de jogos como Halo, Gears of War, Forza Horizon, Minecraft, Microsoft Flight Simulator, Doom ou Fallout, e muito mais.

Xbox e Adidas

Não há Natal ou aniversário em que não hajam roupas metidas à mistura nas prendas, certo? Nem que seja um simples par de meias. Pois bem, nesta celebração do 20º aniversário Xbox, a marca associou-se à Adidas o que proporcionou a criação da primeira coleção de ténis de sempre, inspirada na consola.

Estamos entusiasmados por trazer os terceiros e últimos sapatos inspirados na Xbox Series X aos nossos fãs a nível mundial. No entanto, como muitas indústrias, enfrentamos atrasos globais na expedição, pelo que poderão chegar um bocadinho mais tarde do que o esperado. Teremos mais detalhes de como os fãs poderão deitar as mãos a um par destas maravilhas em breve!