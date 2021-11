É fã de jogos de corridas? Temos sugestões para o seu Android

Os jogos de corridas são dos melhores para ter instalados no smartphone e perder ali uns bons minutos a tentar superar-se a cada partida. Se é fã deste tipo de jogos, temos então algumas das melhores sugestões para lhe apresentar.

Junte alguns euros (porque não são gratuitos) e venha acelerar.

Jogos de corridas para Android

GRID™ Autosport

GRID™ Autosport é um jogo de corridas considerado AAA, oferecendo assim aos seus jogadores grande qualidade tanto em termos gráficos como em termos de jogabilidade. Oferece 100 carros e 100 circuitos, controlos personalizáveis, vários níveis de dificuldade e é atualizado com frequência.

O jogo tem um custo de 7,99 €, está disponível em vários idiomas, incluindo português (do Brasil) e não tem qualquer publicidade a incomodar durante a experiência de jogo.

Homepage: Feral Interactive

Preço: 7,99 €

Pontuação: 4,4 Estrelas

Rush Rally 3

Rush Rally 3 é considerado o mais autêntico e realista simulador de rally para smartphone. Corre a 60 fps e conta com mais de 72 etapas novas e exclusivas, cada uma com diferentes tipos de superfície, incluindo neve, gravilha, asfalto e areia!

Inclui ainda dos melhores modelos de dinâmica de carro até à data, incluindo deformação e danos no veículo em tempo real.

Homepage: Brownmonster Limited

Preço: 5,49

Pontuação: 4,7 Estrelas

Need for Speed™ Most Wanted

Este não é propriamente um título novo, mas continua a ser uma boa opção para passar alguns bons momentos de jogo.

O Need for Speed traz assim as corridas perigosas, as fugas à polícia e aos rivais, para o Android, com gráficos muito bons e toda a emoção exigida.

Homepage: EA

Preço: 4,99 €

Pontuação: 3,9 Estrelas

Hyperburner

Hyperburner leva o universo das corridas para outro patamar, já que se pretende que seja feito o controlo de um avião espacial hipersónico que percorre os céus de um sistema solar colonial distante.

Conta com muita velocidade por percursos que se vão tornando mais perigosos à medida que o jogo avança.

Homepage: Bad Potion

Preço: 3,29

Pontuação: 4,4 Estrelas

Mini Motor Racing

O Mini Motor Racing é um clássico dos jogos para smartphone que continua a garantir muita diversão. Além das corridas em offline, poderá juntar-se aos seus amigos para ver quem é o mais habilidoso na condução e o mais rápido a cortar a meta.