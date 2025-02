Homem que deitou ao lixo 8.000 bitcoins quer comprar o aterro sanitário inteiro

Voltando à história do homem que perdeu mais de 575 milhões de euros em Bitcoins, depois de perder o braço de ferro com a câmara em tribunal, agora teve uma ideia... de génio! Comprar o aterro inteiro!

A história é simples de contar. Um inglês, em 2009, comprou 8 mil Bitcoins. Como na altura o investimento era de "meia dúzia de trocos", o homem esqueceu que tinha esse "dinheiro". Depois de um upgrade ao seu computador, o disco onde constava tal fortuna foi para o lixo. Depois de uns anos, percebeu que estava multimilionário, mas o disco está depositado num aterro sanitário.

Tentou pela via da justiça, mas perdeu o braço de ferro com a Câmara Municipal de Newport, a quem pedia uma indemnização de £495.314.800 (cerca de 593,1 milhões de euros). Com o dinheiro "enterrado", o inglês não desiste e agora teve outra ideia.

E se comprasse o lixo todo?

Depois de 12 anos a tentar, sem sucesso, fazer com que a Câmara Municipal o deixasse escavar no aterro, procurou investidores para... comprar todo o espaço carregado de lixo!

De certeza que conhece a história de James Howells, porque já falámos sobre ela várias vezes. Em 2013 inadvertidamente, pegou no disco com os bitcoins, pensando que era o danificado, e disse à namorada para o deitar no lixo. Contudo, nesse mesmo disco rígido estava a chave privada para aceder aos bitcoins. Na altura, 8.000 bitcoins valiam cerca de 8 milhões de euros. Atualmente, valem 764 milhões de euros.

E tal valor seguramente atraiu alguém para o patrocinar nesta ideia de adquirir o terreno onde se situo o aterro, com todo o lixo lá depositado!

Segundo as informações locais, o aterro já contém 350.000 toneladas de lixo e todos os anos são acrescentadas entre 10.000 e 15.000 toneladas. No entanto, nada desvia a ideia de Howells e este contratou especialistas da NASA para localizar a área de escavação e delimitou-a em cerca de 2.000 metros quadrados.

Pediu à Câmara Municipal que o deixasse escavar, chegando mesmo a oferecer 25% dos bitcoins, mas a Câmara recusou por causa dos odores e gases tóxicos que provocaria, para além de outros problemas.

Pior que isso, há alguns meses, um juiz decidiu que tudo o que é depositado no aterro municipal é propriedade do município. Por isso, mesmo que os bitcoins fossem encontrados, já não lhes pertenciam.

Uma luz ao fundo do túnel... ou não!

O mundo dá muitas voltas e esta história também poderá dar uma volta de 180 graus. De acordo com a BBC News, o município planeia encerrar o aterro até 2026 e construir um parque solar no topo do mesmo.

Assim, James Howells encontrou alguns investidores (pagando-lhes se encontrar as bitcoins) e ofereceu-se para comprar o aterro tal como está.

No entanto, parece que a ideia não vai para a frente. Em primeiro lugar, porque o município precisa do terreno para o parque solar. E, em segundo lugar, porque o problema continua a ser o mesmo: seja quem for o proprietário do aterro, não o deixará escavar para libertar maus cheiros e gases tóxicos.

O infortúnio de James Howells tornou-se uma obsessão: mesmo que encontre o disco rígido, este passou 12 anos debaixo de 350.000 toneladas de lixo. A possibilidade de ter sido esmagado ou corroído por ácidos é muito elevada.

O homem que perdeu 8.000 bitcoins num aterro sanitário propôs-se a comprá-los à câmara municipal local para os encontrar. Com final feliz ou não, não tardará muito para vermos um filme sobre a sua história.