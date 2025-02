Android Auto 13.7 já está disponível e prepara a chegada de novas aplicações

A Google está agora a lançar uma nova atualização. Esta surge como o Android Auto 13.7 e não traz muitas mudanças visíveis de imediato. Ainda assim, há algumas novidades presentes e que ainda não podem ser usadas. Tudo parece preparar-se para que em breve vejamos a chegada de novas aplicações.

Android Auto 13.7 já está disponível

Esta é a segunda atualização lançada em 2025, mas não há grandes alterações para o utilizador que tenham sido detetadas detetado até agora. é perceptível algumas mudanças extremamente subtis na recente adição do Material You Support, mas são efetivamente invisíveis no esquema geral.

Como geralmente acontece com as atualizações da aplicação Android Auto, a maioria das novidades nesta versão resume-a correções de bugs. Claro que a Google ainda confirmou nada específico sobre esta nova atualização. Ainda assim, e ao analisar a nova versão da aplicação, há uma pista do que pode estar para vir.

No código do Android Auto 13.7, existem novas sequências de caracteres relacionadas com os pop-ups de “nova aplicação”. Uma delas diz respeito a uma aplicação que está agora disponível nesta aplicação da Google, enquanto a outra diz respeito a uma aplicação que está agora disponível enquanto o veículo está estacionado.

<string name=”new_app_available”>Now available in Android Auto</string>

<string name=”new_parked_app_available”>Now available in Android Auto while parked</string>

Google prepara a chegada de novas aplicações

Mensagens semelhantes surgiram em versões anteriores do Android Auto. Desta vez surgem no contexto do trabalho alargado da Google em “aplicações móveis prontas para automóveis”. Numa página atualizada em janeiro, a Google detalhou um programa que começaria em fevereiro de 2025.

Isso tornaria mais fácil para os programadores levarem as suas aplicações para os ecrãs dos carros, incluindo o Android Auto e o Android Automotive. Isto inclui aplicações que funcionam apenas enquanto o veículo estiver estacionado. Embora não haja aqui qualquer referência direta a isso, estas mensagens podem muito bem ser sobre as novas aplicações disponibilizadas através deste programa.

As atualizações destas aplicações da Google são geralmente lançadas de forma escalonada. Esta nova versão foi lançada no final da semana passada, pelo que deverá estar amplamente disponível ao longo desta semana. Resta esperar que o Android Auto 13.7 surja nas atualizações do smartphone para o poder usar.