GeForce RTX 5090 da NVIDIA está a queimar os cabos de alimentação dos utilizadores

A NVIDIA parece não ter aprendido com os erros do passado, e a sua nova GeForce RTX 5090 chega ao mercado com um problema que assombrou a sua antecessora. Vários utilizadores que adquiriram esta GPU estão a relatar casos de cabos de alimentação derretidos.

GeForce RTX 5090 está a derreter cabos

De acordo com uma publicação no Reddit, a GeForce RTX 5090 derreteu um cabo de alimentação tanto do lado da placa como do lado da PSU. O utilizador partilhou a sua experiência, onde mencionou que o cabo estava corretamente ligado e que apenas notou um cheiro a queimado quando estava a jogar.

Tenho experiência na montagem de PCs e sei o que estou a fazer. O cabo estava bem fixado e encaixado corretamente nos dois extremos (GPU e PSU). Enquanto jogava Battlefield 5, notei um cheiro a queimado. O consumo de energia rondava os 500-520W. Desliguei o PC imediatamente.

Afirmou. O utilizador indicou ainda que o problema parecia ter origem na sua fonte de alimentação, uma ASUS Loki SFX-L.

O cabo estava bem encaixado e fixo.

A fonte de alimentação e o cabo eram os mesmos usados anteriormente com a RTX 4090 FE, sem problemas durante dois anos.

O cheiro a queimado surgiu do lado da PSU.

Os pinos do 12VHPWR da Loki são significativamente mais finos do que os do cabo 12VHPWR da RTX 5090 FE.

É importante referir que o utilizador estava a utilizar um cabo 12VHPWR de terceiros (MODDIY), desenhado para a RTX 4090 FE. Apesar de o padrão de ligação não ter mudado, a RTX 5090 introduz um novo cabo 12V-2x6 com melhorias na dissipação de calor. Esta diferença pode ser a causa do problema, o que levanta dúvidas sobre uma eventual resposta da NVIDIA ou da ASUS em termos de garantia.

Problemas com cabos queimados estão a aumentar

Outro caso relatado pelo criador de conteúdo Toro Tocho reforça as preocupações. O youtuber utilizou uma PSU compatível, que já tinha sido testada exaustivamente com a RTX 4090. O desgaste do cabo 12VHPWR ao longo do tempo pode ter levado a uma ligação deficiente, o que resultou no sobreaquecimento e consequente derretimento do cabo.

Nos casos analisados, os utilizadores estavam a utilizar hardware que não era compatível com o novo 12V-2x6. Isto significa que, para evitar problemas semelhantes, os donos de uma RTX 5090 devem garantir que possuem uma fonte de alimentação compatível com este novo padrão e utilizar apenas cabos certificados.

Esta exigência pode ser um obstáculo para quem já tinha investido numa PSU de alta qualidade para a geração anterior de GPUs.

Para já, a NVIDIA ainda não fez qualquer declaração oficial sobre a situação e não existem relatos suficientes para determinar a dimensão real do problema. Com a disponibilidade limitada da RTX 5090 no mercado, poderá demorar algum tempo até se perceber a verdadeira causa desta falha e se serão necessárias medidas por parte da empresa.

