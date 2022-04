Golfinhos militares foram usados pela Rússia na guerra contra a Ucrânia

Os contornos da guerra que tem palco na Ucrânia vão muito além de toda a violência que nos entra pelas televisões a qualquer hora do dia. As estratégias militares são ainda mais ardilosas do que aquilo que podemos sequer cogitar.

O Instituto Naval dos Estados Unidos revelou imagens que parecem comprovar que foram colocados golfinhos treinados militarmente para a entrada do porto de Sebastopol, na Crimeia, no período que antecedeu a invasão da Ucrânia.

A Rússia parece ter enviado "golfinhos militares" altamente treinados para proteger o seu quartel-general naval no Mar Negro. Esta informação foi avançada pelo Dailymail, depois do Instituto Naval dos Estados Unidos ter revelado imagens de satélite que mostram que os golfinhos foram para o porto de Sebastopol, na Crimeia, no período que antecedeu a invasão da Ucrânia.

Aparentemente, os golfinhos são usados ​​pelos militares russos para operações de "contra-mergulhador". Estes mamíferos têm uma inteligência enorme, podendo ser treinados para os espetáculos do jardim zoológico como para cenários militares. Segundo avança a notícia, os golfinhos foram treinados no Oceanário Estadual da Crimeia e podem lutar contra mergulhadores invasores, carregar bombas e até mesmo plantar minas.

A Rússia assumiu o controlo da unidade de golfinhos, depois de anexar a Crimeia, em 2014, e Moscovo afirmou que os mamíferos "desertaram" para a Rússia.

As fotografias sugerem que a Rússia moveu golfinhos para a entrada de Sebastopol no final de fevereiro, dias antes de iniciar a invasão em grande escala em 24 de fevereiro.

Golfinhos são treinados para fins militares há 50 anos

A União Soviética começou a treinar golfinhos militares em Sebastopol há quase cinquenta anos. O porto abriga a frota russa do Mar Negro, e vários navios de guerra valiosos, incluindo o Moskva antes de afundar.

Também os Estados Unidos têm um programa de Mamíferos Marinhos da Marinha, com sede em San Diego, criado em 1959, depois de se perceberem as capacidades dos golfinhos-nariz-de-garrafa na entrega de mensagens e na identificação de ameaças navais.